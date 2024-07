Converses amb impacte: Drop Campers i Quàlia

#Conversesambimpacte és un cicle de vídeos impulsats per Seira Impuls Cooperatiu, on es visibilitzaran les diferents iniciatives d'entitats de l'ESS acompanyades per Seira.

En aquesta ocasió, Drop Campers i Quàlia conversen i ens donen detalls de la seva història, el seu dia a dia, la seva proposta de valor i com es veuen en el futur.

Drop Campers és una cooperativa que dissenya mini caravanes de forma artesanal i sostenible per a qualsevol terreny. Produeixen remolcs pensats per viure-hi confortablement i per poder viatjar arreu.

Van començar el 2008, després que un dels socis fundadors es produís el seu propi remolc i que el seu entorn l’animés a fer-ne per tercers. Actualment, són dos socis treballadors, una sòcia col·laboradora, un altre treballador i cinc sèniors que els assessoren.

Quàlia és un projecte que es divideix en tres grans àrees: alimentària, projectes educatius i clubs de lleure.

Va néixer el 2011, en un context de retallades del món del lleure i de les inversions cap a les persones amb discapacitat. L’AMPA d’una escola els va proposar que gestionessin el menjador i les activitats extraescolars de la seva escola. Actualment, són nou persones sòcies i unes 290 treballadores. Vetllen perquè les zones rurals tinguin la mateixa qualitat i per garantir la inclusió.

Seira és una Fundació sense afany de lucre que dona suport financer a les entitats de l’economia social i les cooperatives de treball federades. És l'entitat de referència en finances socials i cooperatives que inverteix sense especular per la transformació social. Seira Impuls Cooperatiu compta amb l’impuls i el suport de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

En aquest cas, des de Seira han donat suport financer a les dues cooperatives: han acompanyat a Drop Campers, la qual cosa els permetrà impulsar un nou format d’autocaravana i posar en marxa una nova línia de negoci de lloguer, i han acompanyat i donat un préstec a Quàlia, que els ha permès comprar la cuina central de Bellcaire.