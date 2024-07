Cooperativitzem la societat!

El cooperativisme català estem d’aniversari. Ja són 125 anys des del primer Congrés de cooperatives catalano-balear i el model cooperatiu segueix més vigent que mai.

Des dels nostres orígens, durant la nostra història col·lectiva, i afrontant els reptes de futur, l’aprenentatge i la resiliència són la constant que fa que les cooperatives ens puguem adaptar a les noves realitats i puguem donar resposta als nous reptes que ens van portant els diferents canvis socioeconòmics al llarg de la història. Per tant, és un model de passat, de present i amb molt de futur.

Durant anys, les cooperatives hem rebut un gran reconeixement per la nostra resiliència, associada a l’acte heroic de sobreviure a una crisi rere una altra amb capacitat d’autoregular-nos, reinventar-nos i implicar-nos en els nostres projectes col·lectius. Orgulloses de la resiliència, també hem de reivindicar les cooperatives com a projectes socioeconòmics innovadors, eficients, propers, transparents, diversos, amb compromís ecosocial, feminista i interseccional.

Des de la diversitat que representem tant pel que fa a sectors, territoris, models, volums, sabem que tenim uns elements comuns que fan del model cooperatiu, un model socioeconòmic de futur, perquè posem les persones al centre per fer del nostre món un lloc amb més justícia social, sostenibilitat ambiental, equitat i solidaritat.

Cada cooperativa és el que les seves persones sòcies volen i decideixen i donen resposta als reptes que troben en els territoris on són presents.

Des del cooperativisme de treball mostrem que una altra manera de fer activitat econòmica és possible, amb les persones al centre, treballant per l’apoderament individual i col·lectiu, espais de gestió democràtica, on les decisions les pren qui més a prop està de l’acció i que, per tant, contribuïm a construir societats més participatives, apoderades, corresponsables, equitatives i amb menys desigualtats.

En un moment actual de canvi de cicle socioeconòmic, la societat i el planeta necessiten més que mai un cooperativisme de treball fort, visible, amb capacitat de transformació i mostrant-se com a exemple de sostenibilitat i de futur: des del compromís, l’atenció a la cura de les persones i del nostre entorn.

Celebrem 125 anys de valors ferms, celebrem-nos!

Per Laia Bonastra, presidenta de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya