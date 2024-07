125 anys de resiliència

El marc del 125è aniversari del cooperativisme català ens ha de permetre mostrar a la societat catalana que és possible generar riquesa des de la solidaritat i sent fidels als principis d’organització democràtica, cooperació i interès per la comunitat. Tal com ho anem promovent des de finals del segle XIX.

A Catalunya, les cooperatives agràries existeixen des del 1885 i, des d’aleshores, només han fet que créixer. Tant que avui dia més d’un terç de la producció agrària la mouen cooperatives. A més, també podem celebrar que la dimensió empresarial i la facturació han anat augmentant amb el pas dels anys, i ho han fet alhora que es garanteix la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental del territori. Aquests indicadors a l’alça fan palesa la solidesa d’un sistema productiu amb història i molt estable.

Un fet que ens sembla rellevant destacar en aquest aniversari és que 30% de les actuals cooperatives agràries són centenàries i tres de cada quatre van ser fundades fa més de 50 anys. Aquestes dades demostren la resiliència i l’arrelament al territori d’aquest sistema productiu.

Una resiliència que destaca especialment en contextos adversos com l’actual. Davant dels entrebancs generats pel canvi climàtic, la sequera persistent dels últims mesos o la guerra d’Ucraïna, el sector es manté fort i unit, treballant per promoure el relleu generacional i mirant cap a un futur que pivota sobre estratègies com la bioeconomia o la digitalització.

Tenim molts reptes al davant. Volem promoure la sostenibilitat, impulsar la comercialització dels productes, professionalitzar la base productiva i seguir impulsant la intercooperació com a estratègia bàsica que estem fomentant des de fa més de vint anys. Per fer-ho, comptem amb l’empenta de la gent que conformem aquest sector i també amb eines com l’ambiciós i innovador programa Impuls.Coop que estem desenvolupant coordinadament amb el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Som 32.115 socis i sòcies productors, que generem 4.320 llocs de treball, amb presència a 33 comarques i a uns 300 municipis catalans. Unes dades significatives, però volem anar més enllà. Hereus del cooperativisme de finals del segle XIX, volem afrontar el futur coordinadament amb altres branques del cooperativisme, tal com ho farem al Congrés del 4 de juliol.