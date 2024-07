Coopsconsum i els 125 anys de cooperativisme organitzat a Catalunya

L’any 1899 se celebrà el Primer Congrés Cooperatiu Catalano-Balear al Palau de Belles Arts de Montjuïc. La primera experiència organitzativa del cooperativisme a casa nostra i gènesi del que actualment és la Confederació de cooperatives de Catalunya-CoopCat. 125 anys més tard, tornem a Montjuïc per celebrar el primer Congrés del cooperativisme català de l’etapa postfranquista.

El cooperativisme de consum, representat per la Federació de cooperatives de consumidors i usuaris de Catalunya (Coopsconsum), està participant de forma activa en la seva organització. Se’ns presenta una fantàstica oportunitat de donar a conèixer a la ciutadania del nostre país l’existència d’una realitat extraordinàriament rica: un teixit cooperatiu que dona resposta a les seves necessitats de consum.

Una realitat, però, que no neix ara sinó que és el resultat d’aquesta història que avui celebrem. Ignasi Faura ens diu al seu llibre ‘L’economia social catalana als inicis del segle XX. Cooperació, solidaritat i valors’: “A finals del segle XIX i començaments del segle XX, a Catalunya es crea una àmplia xarxa de cooperatives de consum, sindicats agraris, mutualitats, ateneus i tota mena de societats dels treballadors, per donar resposta a la millora de les condicions de vida, de treball, de cultura i educació o de salut”. I rebla: “Una economia que, forjada des de les lluites de les classes populars catalanes, ha articulat solidàriament la nostra societat, creant i distribuint equitativament riquesa, cultura, comunitat, identitat”. El cooperativisme com a model de país i el cooperativisme de consum, actor rellevant en la seva configuració. Només cal fer un cop d’ull a les cooperatives constituents d’aquell primer congrés per veure la nostra presència com a força motora.

Una força i una presència que ens honora, però que, sobretot, ens compromet. Les dades del conjunt del cooperativisme modern a Catalunya ens diuen que al voltant de 3 milions de persones conformen la nostra base social. D’aquestes, uns 2 milions les aporta el cooperativisme de consum. Veient que la campanya d’aquests 125 anys es basa en tres conceptes: persones, planeta, propòsit, anem bé. El primer, les persones, ens caracteritza.

I, si ens caracteritza ser el cooperativisme “popular”, ara també ho fa la cura pel medi ambient, la defensa d’un consum responsable i conscient que no només doni resposta a les necessitats de la ciutadania sinó que ho faci des dels valors de la sostenibilitat, la defensa de la producció local, la distribució en circuits curts, l’agroecologia... en definitiva, la cura i protecció del planeta. El segon dels conceptes. Valors cooperatius.

Arribats aquí, quin sentit té que el cooperativisme de consum treballi per arribar a moltes persones i per tenir cura del planeta? Doncs el sentit últim de tot el que fem: transformar el model social i econòmic d’aquest país per transitar de l’actual sistema extractiu i depredador cap a un altre més equitatiu que treballi promovent el progrés sobre la base de la propietat col·lectiva, de l’autogestió i la participació, de l’ajuda mútua i de la solidaritat. Tenim, doncs, un propòsit clar i diàfan de transformació social. Tercer concepte.

Les persones, el nostre principal actiu, la cura del planeta, condició imprescindible per desenvolupar la nostra missió i el propòsit transformador, motor principal de la nostra acció. Tres valors imprescindibles per evitar el col·lapse. El lema que presidirà el Congrés del cooperativisme de Catalunya, “Evitem el col·lapse”, no permet cap dubte: hem de treballar en la construcció d’alternatives a un sistema insostenible, injust, egoista i caduc per evitar un col·lapse que, sens dubte, castigaria i penalitzaria, principalment i de manera més dura, les classes populars i treballadores del nostre país.

Pel cooperativisme de consum, un dels reptes del moviment en la consecució d’aquest objectiu és treballar des de la intercooperació, la complicitat entre totes les branques del cooperativisme i la màxima unitat d’acció social, econòmica i política. La Confederació de cooperatives de Catalunya, com a confluència del moviment cooperativista del país, té l’oportunitat de jugar un paper important en aquest canvi de sistema. Perquè, com deia una pancarta a les manifestacions del 15M: “Nosaltres no som antisistema. El sistema és antinosaltres”.

Per Jordi Rojas, president de la cooperativa Opcions de consum responsable