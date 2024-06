Els valors cooperatius han de liderar la transformació social

L'educació, el creixement personal, la mirada comunitària, la millora del benestar, l'envelliment, la soledat, la dependència, el risc d'exclusió social... La complexitat de la nostra societat i d'alguns dels seus reptes ens exigeix a tots els actors socials una mirada compromesa per poder desenvolupar estratègies compartides que ens permetin enfrontar-les de manera sostenible. Com a organització especialitzada en l'atenció a les persones, Suara Cooperativa defensa la necessitat d'activar accions que, des del cooperativisme, ens duguin a la transformació social que necessitem.



Enguany es commemora el 125è aniversari del cooperativisme català culminant, el 4 de juliol, amb el primer Congrés del Cooperativisme de Catalunya. Una trobada que ha de servir per a compartir el present i projectar el futur de l'economia social centrada en les persones des d'una mirada amb propòsit. Una manera de fer que és una alternativa econòmica i social real per fer front als reptes que tenim avui dia com a societat. El nostre compromís per crear un món socialment i ambientalment més sostenible, forjant societats més justes i equitatives que garanteixin de forma extensa els drets humans. Així doncs, en aquesta commemoració, cal posar en relleu el paper clau que exerceix el cooperativisme, posant el bé comú per damunt del bé individual, en l'assoliment d'aquesta transformació social.





Els valors de fa 125 anys segueixen funcionant



Els valors cooperativistes estan basats en l'autoajuda, autoresponsabilitat, democràcia, igualtat, equitat i solidaritat. Aquests valors són la millor estratègia per canviar el present i construir el futur.



Necessitem enfortir aquests valors des de les nostres accions del dia a dia: demostrar amb la nostra manera de fer que no hi ha millor manera d'organitzar-se perquè formar part d'una cooperativa és tenir un projecte empresarial compartit on les persones són participes d'un projecte comú i decideixen conjuntament el seu futur. Volem créixer en impacte en cadascun dels nostres sectors d'activitat i això vol dir també créixer en recursos i oportunitats per tal de ser competitius en un entorn de mercat que tothom sap que es caracteritza per ser molt exigent, on ningú regala res.



Unir per créixer



La voluntat d'unir projectes és quelcom inherent al món cooperatiu, ha vingut passant habitualment durant aquests 125 anys. De fet, a Suara ho sabem molt bé, ja que neix de la unió de tres cooperatives. Així mateix, pensem que sumar projectes de cooperatives al nostre teixit econòmic ens enriqueix com a país, ens aporta diversitat de propostes i capacitat d'innovació. El creixement del mateix model ha de ser l'objectiu d'aquest 125 aniversari per tal de seguir guanyant protagonisme, incidència i rellevància.



A part del concepte cooperatiu, cada projecte com a tal també ha de plantejar-se quina és la seva estratègia empresarial i per on ha de passar el seu creixement en el futur. Hi ha sectors d'activitat on el volum i les economies d'escala són molt importants. En d'altres, potser no tant. Sigui com sigui, ens cal reflexionar com a cooperativistes al voltant d'aquesta realitat. I, evidentment, respectant qualsevol organització, forma, mida, on situem les persones al centre de l'activitat.



Per una banda, volem i hem de ser competitives i, per descomptat, no ens val qualsevol camí per ser-ho: no busquem dreceres. Si només fem servir criteris econòmics i financers, que impliquen créixer per créixer, estarem posant en risc el nostre propi model i el futur de les persones. En canvi, si explorem oportunitats per créixer de diferents maneres, algunes de tan habituals en el nostre model d'economia social com la col·laboració, l'agrupació i la intercooperació, estarem guanyant força i capacitat.



Cada organització ha de tenir la seva pròpia estratègia de desenvolupament, algunes de més quantitatives i d'altres més qualitatives, però totes hem de pensar que la societat mereix un model econòmic cooperatiu que tingui capacitat de generar beneficis i transformar-lo en valor social.Ens estem jugant la democràcia, la igualtat, l'equitat i la solidaritat. Per fer la transformació social que necessitem i assolir aquesta fita amb què tant ens juguem, necessitem més i millors cooperatives. Necessitem ser més presents, rellevants i avançar el cooperativisme unit. Cal que la ciutadania quan pensi en productes o serveis que precisa, li vingui al cap que qui millor els pot produir o prestar siguin empreses de l'economia social. Hem de ser rellevants en els sectors d'activitat on som presents i entrar en aquells que encara no ho som. Només així, la transformació a la qual aspirem serà una realitat.