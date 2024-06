L’assessorament jurídic compromès amb les persones i l’economia social

A Col·lectiu Ronda, la cooperativa d'assessorament jurídic i econòmic a la qual pertanyo des de fa més de vint anys, creiem que la defensa dels drets individuals i col·lectius de les persones poden ajudar a trobar camins que posin en comú unes condicions de treball i de vida més dignes. Amb aquest esperit de justícia social és amb el que va començar a caminar la cooperativa ja fa més de 50 anys, quan els seus fundadors i fundadora van fer realitat un projecte que ha anat creixent per abraçar totes les àrees del dret. I continuar donant resposta a totes les problemàtiques que se'ns presenten cada dia.



Com a cooperativa de treball associat que som creiem en la democràcia interna, l'equitat i l'autogestió, però també en aquelles formes de relació econòmiques que transformen la societat. Per això i des de l'inici també, no només oferim serveis jurídics sinó que disposem d'una àrea d'Economia Social dedicada a l'assessoria i acompanyament a cooperatives i entitats d'economia social i solidària, d'acord amb la nostra filosofia i valors.



Un model en el qual creiem des de la fundació de la cooperativa, quan l'assessorament a persones treballadores que havien estat expulsades de la seva empresa a conseqüència dels expedients de regulació, va donar lloc a la creació de cooperatives que avui són capdavanteres en el sector. Eren les primeres experiències de relleu cooperatiu sense anomenar-lo encara així. I avui, des de l'àrea d'economia social continuem assessorant, acompanyant, donant forma a idees o fent formacions per a tots aquells que creuen en el model cooperatiu com a forma econòmica solvent i de futur.



I des de fa temps jo mateixa em dedico a la consultoria i assessorament especialitzat a cooperatives, a donar formacions a entitats d'economia social o a la constitució, registre i aspectes estatuaris d'entitats i col·lectius, a banda de participar de prop en projectes d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, confeccionant documents jurídics i donant assistència a òrgans de govern de les cooperatives, associacions i fundacions. La meva trajectòria m'ha permès tenir una visió àmplia del dret, va començar amb de la defensa de persones consumidores i usuàries de productes bancaris, i reclamacions en l'àmbit civil i contractual.



Tot plegat, m'ha servit per a participar actualment i formar part, juntament amb la Cristina R. Grau (de FGC Advocats, SCCL) i la Silvia Moncayo (de Priori Advocats), de la comissió jurídica de la Federació de Cooperatives de Treball (FCTC) dins la qual desenvolupem tasques de consultoria i assessorament jurídic per temes propis de la Federació de la qual les nostres entitats també en són sòcies federades. Entre altres temes, hem pogut participar en la revisió i modificació dels estatus socials de la federació i en un conjunt de canvis introduïts dins el reglament de règim intern, com en la redacció de Reglament del Fons d'Educació i Promoció Cooperatives (FPEC) de la mateixa FCTC. Contenta de poder donar resposta dins la comissió a totes les consultes que jurídiques que se'ns presenten, i en projectes que visibilitzen la nostra tasca com a especialistes en l'àmbit del dret cooperatiu.



I és que des de Col·lectiu Ronda, creiem en la fórmula cooperativa i sobretot en les formes jurídiques i de defensa dels drets que permeten crear una societat una mica més justa.



Per Marina Berga Ardanuy, advocada i sòcia de Col·lectiu Ronda