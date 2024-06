Sans i estalvis

S’ha publicat l’informe anual de l’Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) sobre la despesa militar arreu del món. Tal com està el món us podreu imaginar, les xifres són esgarrifoses. Segons aquest informe, la despesa militar mundial va arribar als 2,44 bilions de dòlars el 2023, xifra rècord que suposa un augment del 6,8% en termes reals respecte al 2022. Ho posem amb tots els zeros: 2.440.000.000.000 $. Com a contrapunt esfereïdor, segons el Banc Mundial, 700 milions de persones viuen amb 2,15 dòlars al dia. En total, disposen d’una renda global de 550.000 milions de dòlars, quasi 5 vegades menys que la despesa militar.

Quin paper juguen els bancs en tota aquesta disbauxa? Doncs el finançament és vital per la indústria militar. Les empreses d’armament necessiten els serveis bancaris per portar a terme la seva activitat. En diferents informes, la campanya Banca Armada ha situat al voltant del 75% el nivell d’endeutament d’aquesta indústria i, per tant, es demostra la importància de l’aliança dels sectors financer i armamentista en la seva proliferació.

Per altra banda, segons l’informe Banking on Climate Chaos, els 60 bancs més grans del món han invertit 5,5 bilions de dòlars en els darrers set anys en combustibles fòssils. Ho tornarem a posar amb tots els zeros: 5.500.000.000.000 $. Les xifres parlen per si soles.

Armes i canvi climàtic són només dues de les activitats nocives en què la banca, no només hi participa sinó que en bona part la sosté i es lucra amb elles. Només l’any passat, la gran banca espanyola va assolir uns beneficis històrics de 26.000 milions d’euros.

I si tot això ens remou l’estómac i la consciència d’alguna manera, cal que actuem. I en aquest cas ja comptem amb alternatives sòlides en les finances ètiques i cooperatives.

Des de Coop57 fa quasi 30 anys que bastim, col·lectivament, una alternativa financera on podem dir amb veu molt alta que tot això no es fa ni en el nostre nom ni amb els nostres diners.

En el nostre nom i amb els nostres diners financem projectes de sobirania alimentària, de cooperatives d’energies renovables, de mobilitat sostenible o telefonia ètica, de cooperatives d’habitatge, de projectes culturals arrelats al territori i de dinamització comunitària, de projectes socials, d’inserció sociolaboral o projectes de sensibilització mediambiental. En el nostre nom i amb els nostres diners financem una nova economia que genera impactes positius per les persones i el planeta.

Enfront dels beneficis financers caiguts del cel, oposem les esperances cooperatives. Enfront de les bombes a Kiev i Gaza, la cultura de pau. Enfront del cicle inflacionari i els desnonaments, solidaritat i suport mutu. Enfront del capitalisme amb crosses, el cooperativisme amb arrels sòlides.



Ara us toca a vosaltres decidir si voleu que els vostres diners siguin sans estalvis.