Dones Visuals presentem la primera guia de bones pràctiques per un audiovisual divers i inclusiu a Catalunya

Després de mesos de feina, Dones Visuals us presentem la guia"Transformem l'audiovisual. Bones pràctiques per un audiovisual divers, igualitari i inclusiu davant i darrere de la pantalla". És una eina oberta d'acompanyament i informació que presenta propostes per enriquir la manera amb què creem i pensem l'audiovisual, tot incentivant pràctiques laborals inclusives i lliures de discriminacions, i proposant imaginaris que defugin les representacions masclistes, racistes, colonials, xenòfobes, capacitistes, LGTBIQA-fòbiques, classistes, etc.

Fa un any Dones Visuals vam crear el Pla estratègic per un audiovisual igualitari i inclusiu, un projecte transversal que busca detectar i pal·liar les desigualtats sistèmiques al nostre sector. Estem emocionades de veure com ha avançat el projecte i de poder presentar els seus primers fruits.

Una indústria audiovisual diversa i inclusiva és una indústria sana,que explica històries complexes i des de noves perspectives i que, per tant, ajuda a crear una cultura cada cop més rica. Fa temps que sentim com plataformes, estudis i grans productores del món anglosaxó treballen amb aquests objectius i creiem que és hora que la indústria audiovisual catalana faci un pas endavant en aquest sentit.



Per què és necessària aquesta guia?

Actualment, el sector audiovisual no és accessible per a tothom en igualtat de condicions i, com a conseqüència, no és divers ni inclusiu. Això es tradueix en la impossibilitat que certs col·lectius històricament infrarepresentats puguin formar part d'aquesta indústria i explicar les seves pròpies històries. De la mateixa manera, també es tradueix en una manca de referents al cinema o a la televisió que defugin estereotips perjudicials.

Els principals col·lectius que es tenen en compte són, doncs, els que estan infrarepresentats per raons de raça, origen, religió, gènere, orientació sexual, discapacitat/diversitat funcional, neurodivergència, salut mental i poder adquisitiu, entre d'altres.



Per a qui és útil aquesta guia?

La Guia és útil per qui vulgui reflexionar i incorporar propostes a les seves produccions, en qualsevol etapa del projecte i en qualsevol departament de treball. Davant de la pantalla, la guia desenvolupa propostes des de la representativitat dins l'equip, el càsting, els personatges i les narratives. I darrere de la pantalla explora temes com el lideratge creatiu, les oportunitats d'accés a la indústria, els espais lliure de discriminacions i les audiències.



Test per detectar narratives discriminatòries

Les últimes pàgines de la Guia inclouen un test per detectar narratives discriminatòries. Un qüestionari que proposa un seguit de preguntes per reflexionar sobre les històries que expliquen els mateixos projectes, per tractar d'identificar si reprodueixen narratives nocives.



Descarrega't la guia

El 18 de juny a les 12 h, durant l'acte inaugural de la quarta edició d'Acció Dones Visuals - Dies d'indústria, farem una introducció a les propostes de la guia, incentivant pràctiques laborals inclusives i lliures de discriminacions i proposant imaginaris que defugin d'estereotips.