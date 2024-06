Despoblament rural: Recursos econòmics i laborals, sí. Polítiques de gènere? Encara més

L'èxode o despoblament rural és un fenomen que s'ha anat repetint al llarg de diferents processos històrics per diferents motius. Avui, el factor clau i diferencial és la revolució digital i la globalització, potenciant la concentració poblacional en grans ciutats en detriment d'aquelles regions, mal nomenades, perifèriques.

La pandèmia de la Covid-19 va posar al centre, novament, la regió rural com un espai territorial que podia aportar un major benestar a les famílies. Lluny de significar un canvi en el desequilibri territorial, va potenciar el repoblament temporal d'aquestes zones amb l'arribada de famílies privilegiades amb capacitat de teletreballar. Superada la pandèmia, el món rural com a espai on viure tot l’any ha passat de moda, tornem a estar al punt de partida. Tenim un model territorial que no aplana el camí per a un equilibri ambiental ni una equitat social estructural.

Antropològicament, hem desconnectat de les arrels i de la relació simbiòtica que tenim amb el medi ambient i la ruralitat, una desconnexió molt vinculada a l'esclat de les noves tecnologies i la globalització de la nostra societat. El comerç internacional o les compres en remot estan dificultant, encara més, que els espais rurals puguin mantenir-se vius i dinàmics, amb la presència de comerç, vida i activitat comunitària.

La resposta a una problemàtica històrica com aquesta no pot, o no ha de ser convencional, sinó que ha de suposar un replanteig diferent que incorpori noves variables al centre. El repoblament rural no és només una qüestió purament econòmica o laboral, sinó que hi ha altres dinàmiques històriques que afavoreixen aquest desarrelament rural, com per exemple, les qüestions de gènere.

El sexili és el procés d'abandonament de l'espai rural, a favor de les grans ciutats, per part de persones del col·lectiu LGTBIQ+, els quals cerquen un anonimat que els permeti construir un projecte de vida sense ser jutjats o perseguits.

La marxa de les persones del col·lectiu LGTBIQ+ té un impacte important sobre la diversitat social del territori, i genera unes dinàmiques invisibilitzades que potencien un despoblament a llarg termini. La marxa de les persones amb orientacions sexuals o identitats de gènere dissidents suposa una primera pèrdua de persones. A més, la marxa d'aquestes persones amaga una realitat, i dificulta que les noves generacions que estan construint les seves pròpies identitats, puguin emmirallar-se a les realitats rupturistes del que és hegemònic.

En algunes ocasions, la falta de referents LGTBIQ+ als territoris rurals -fruit del sexili-, alimenta el marc mental que realça el fet que les persones del col·lectiu LGTBIQ+ viuen millor a les grans ciutats, on poden gaudir lliurament de la seva sexualitat o identitat de gènere gràcies a l'anonimat.

L'arrelament de persones amb identitats dissidents arreu del territori és clau per combatre aquest fenomen, ja que per un costat frena la marxa d'aquestes persones dels espais rurals, però en paral·lel, el seu arrelament, permet mostrar a les noves generacions la possibilitat d'assentar-se al territori i projectar una vida a aquestes regions indiferentment de les realitats personals i individuals de gènere o orientació sexual.

Facilitar la generació de comunitat i la dinamització d’espais de trobada, reflexió crítica i acció que ajudin a persones del col·lectiu LGTBIQ+ dels espais rurals a enxarxar-se, socialitzar, compartir i fins i tot aconsellar-se o acompanyar-se mútuament, permetria l'enfortiment d'una estructura comunitària clau per potenciar l’arrelament territorial i incorporar la perspectiva de gènere en el desenvolupament de noves polítiques i accions. Un enfortiment del sentit de pertinença al territori que permeti imaginar i fer possible una manera més diversa i inclusiva a l’hora d’afrontar els reptes històrics que tenim pendents com a societat.

La dinamització territorial amb perspectiva de gènere pot contribuir a frenar parcialment el despoblament, però també ens permetrà exercir i aplicar una justícia espacial per a col·lectius vulnerables que han estat maltractats històricament i socialment.