La fam al planeta augmenta

El passat 16 d'octubre es va celebrar el Dia Mundial de l'Alimentació i, un any més, les dades no són bones: s'estima que uns 783 milions de persones al planeta pateixen fam. 24.000 persones moren de fam al món diàriament, de les quals 18.000 són nens i nenes d'entre un i quatre anys. Dels 783 milions, 282 (el 36%) viuen a Àfrica, 418 milions, és a dir, el 53% viuen a Àsia i 60 milions viuen a Amèrica Llatina i al Carib. En alguns països, com el Iemen o el Sudan del Sud, FEWS Net estima que més del 50% de la població necessitarà ajuda alimentària, mentre que a l'Afganistan, Somàlia o el Sudan el percentatge és d’entre el 15 i el 25%.

Després de dècades de disminució constant, el nombre de persones que pateixen fam al món (mesurat segons la prevalença de desnutrició) va començar a augmentar lentament de nou el 2015; tot i que els Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS) van fixar assolir la fam zero l’any 2030.

Els factors que generen aquesta situació tan deplorable són diversos, essent-ne els principals: la pobresa i l'exclusió social, els conflictes armats i els fenòmens climàtics extrems.

El 2023, més de 1.100 milions de persones, aproximadament el 18% de la població mundial, s'enfronten a una pobresa multidimensional extrema a 110 països, especialment a l'Àfrica Subsahariana i Àsia meridional. Aquestes persones no tenen ingressos suficients per garantir una alimentació adequada.

Els conflictes, com la guerra a Ucraïna, han provocat el desplaçament de milions de persones, tant refugiats com desplaçats interns, amb efectes similars a altres zones conflictives com Síria i Etiòpia, exacerbant la inseguretat alimentària.

El canvi climàtic també afecta les poblacions a través d'esdeveniments climàtics extrems. L'últim any, els efectes del fenomen El Niño han empitjorat encara més i la seva relació amb el canvi climàtic ja no es qüestiona.

Davant d'aquestes causes, és imprescindible accionar respostes que cobreixin les necessitats de les persones afectades per aquesta inseguretat alimentària amb mesures reactives, proactives i preventives. És essencial, també, que els sistemes alimentaris siguin sostenibles i equitatius, prioritzant les necessitats de les persones sobre els beneficis econòmics.

Aquest Dia Mundial de l'Alimentació s'enfoca en la importància de l'aigua per a una alimentació saludable. L'augment de la població, la urbanització, el desenvolupament econòmic i el canvi climàtic exerceixen pressió sobre els recursos hídrics del planeta. La qualitat i la disponibilitat de l'aigua dolça es veuen afectades per mals usos, sobreexplotació d'aigües subterrànies, contaminació i el canvi climàtic. Actualment, 2.400 milions de persones viuen en àrees amb escassetat d'aigua, cosa que crea competència per aquest recurs i augmenta els conflictes.

La gestió sostenible de l’aigua és fonamental per al consum, l’agricultura i la producció d’aliments, així com l’ús eficient dels recursos alimentaris a nivell global, ja que el problema és més de distribució que d’escassetat. Alhora, aprofitar avenços científics per promoure cultius adaptats al canvi climàtic i millorar la resposta en situacions de crisi alimentària són passos clau.

La millora en l'atenció a les persones en necessitat ha d'atendre aquelles en més risc de morir de fam, és a dir, les persones que pateixen desnutrició. Per tal de respondre a aquesta situació, les directrius actualitzades de l'OMS sobre el tractament de la desnutrició aguda, donen passos positius cap a la descentralització i l'augment de l'accés al tractament (més cobertura). En concret, les noves directrius inclouen recomanacions per al maneig dels lactants menors de 6 mesos amb risc de creixement i desenvolupament deficient, ja que són un grup molt vulnerable. També inclouen recomanacions perquè el tractament de la desnutrició aguda el portin a terme els treballadors comunitaris de salut, i així poder tractar nens i nenes que viuen en comunitats remotes, i fora de l'abast dels centres sanitaris.

Des dels nostres inicis, el nostre compromís amb l'acció humanitària integra contribuir a millorar la resposta a crisis nutricionals. Amb aquest objectiu hem col·laborat en diferents ocasions amb Metges sense Fronteres en el desenvolupament de paquets formatius i eines específiques per a la prevenció i el tractament de la desnutrició, donem suport als projectes nutricionals del Senegal i Colòmbia de la Fundació Nous Cims i ja hem implementat cinc edicions , del “Curs de Nutrició en situacions d'emergències humanitàries” per a personal sanitari organitzat per l'Acadèmia Espanyola de Nutrició i Dietètica (AEND).

El convenciment que la formació dels professionals directament implicats en aquest tipus de respostes és essencial, ens portarà a oferir un curs en línia amb aquesta temàtica específica a la nostra plataforma de formació virtuala partir del 2024 per poder seguir contribuint a millorar la situació de les persones afectades per crisis humanitàries.