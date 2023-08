Creant entorns de treball inspiradors en el Tercer Sector

El tercer sector està format per organitzacions sense ànim de lucre, que despleguen un treball valuós en la societat, abordant diverses problemàtiques i brindant serveis a comunitats vulnerables. No obstant això, sovint s'enfronten a restriccions pressupostàries que limiten les inversions en les seves oficines. En aquest article, explorarem com millorar l'espai de les oficines del tercer sector de manera rendible, i com aquestes millores poden tenir un impacte significatiu en el benestar i la productivitat de les persones treballadores.

Disseny intel·ligent i versàtil: En lloc d'operar en grans inversions, l'enfocament ha de ser el disseny intel·ligent i versàtil de l'espai d'oficines. Usar mobles modulars, espais flexibles i dissenys oberts poden permetre una millor utilització de l'espai, fomentar la col·laboració i adaptar-se a les necessitats canviants de l'organització sense incórrer en costos excessius. Aprofitament de la llum natural: La il·luminació adequada és essencial per a la comoditat i el benestar de les persones. Aprofitar al màxim la llum natural pot reduir la dependència de la il·luminació artificial i millorar l'estat d'ànim i la productivitat del personal. Mantenir les finestres lliures d’obstacles, utilitzar cortines lleugeres i colors clars en les parets poden ajudar a maximitzar l'entrada de llum natural. Espais de descans i àrees verdes: Fins i tot en entorns amb limitacions de pressupost, és important assignar àrees per al descans i el benestar de la plantilla. Aquests espais poden incloure zones de descans amb còmodes seients, àrees verdes amb plantes o jardins interiors. Proporcionar llocs tranquils i agradables per a relaxar-se pot ajudar a reduir l'estrès i millorar la satisfacció laboral. El verd ha de ser principalment natural, però si això no és possible, el nostre cervell és capaç de relacionar el verd artificial amb el benestar. Tecnologia eficient i sostenible: Adoptar tecnologies eficients en termes de consum energètic i recursos pot resultar en millores tant per al medi ambient com per al pressupost del tercer sector. Optar per equips d'oficina energèticament eficients, sistemes d'il·luminació LED i solucions de gestió de residus, pot ajudar a reduir els costos operatius a llarg termini i promoure pràctiques sostenibles. Fomentar la participació i la retroalimentació: Involucrar les persones treballadores en la presa de decisions sobre el disseny i l'organització de l'espai d'oficines pot ser molt valuós. Realitzar enquestes, tallers o sessions de retroalimentació pot proporcionar informació sobre les necessitats i preferències de l’equip de treball. En permetre que les persones participin activament en el procés de millora de l'espai d'oficines, s'enforteix el sentit de pertinença i es fomenta un entorn de treball més positiu.

Encara que les inversions en les oficines del tercer sector solen ser més limitades, no s'ha de subestimar l'impacte que un entorn de treball adequat pot tenir en el benestar i la productivitat dels empleats.