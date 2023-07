Marxar de vacances… De veritat. Per què és important poder tancar bé el curs dins d'una organització?

La major part de les organitzacions funcionen per cicles, com si tinguessin vida pròpia. I, d’alguna manera, podem preveure en un any, tot el que seran moments de pujada, de baixada... D’obertures, de tancaments… I, probablement, encertarem la previsió.

És com un ball, en el qual, de manera orgànica, s’equilibren o reajusten tant els esforços de créixer, d’integrar i d’endreçar, com els d’empenta, els de descans, els d’agafar aire o els de deixar-ho anar... Tots aquests esforços són necessaris i, segurament, sense el seu oposat, serien difícils de sostenir en el temps.

Motes organitzacions ens trobem ara en moment de tancament. Podem dir que, encara que no sigui així per totes, al començament de l’estiu es pot respirar una atmosfera compartida de final de cicle o de curs.

I què n’és d’important poder tancar per, després, poder tornar a obrir de veritat! Què n’és important poder deixar anar tot l'aire per poder tornar a agafar-ho.

Si ens aturem sense sentir que ho fem plenament, serà més difícil tornar i obrir. Si tenim temes que sentim pendents o que necessiten de la nostra atenció, ens esperaran a la cantonada. No acostumen a marxar, simplement ens esperen.

Ara és el moment, abans de parar màquines, de revisar, de parar atenció, i de celebrar. I una pràctica molt útil a l’hora de fer revisió és poder anomenar tot allò que ha funcionat i el que no, i deixar-lo una mica més organitzat per a la tornada. Si posem cada cosa en el seu calaix, evitarem que, quan tornem a obrir la porta de l'armari, ens caigui tot a sobre. Hem de poder gaudir i veure amb claredat on vam deixar endreçades totes les coses a l'armari.

Des de Fil a l'Agulla tenim l’experiència d’acompanyar a les organitzacions en aquests moments de tancament, sabent que per a moltes són poques les energies que queden en el dipòsit, i que, sense sobreesforços i en marxes curtes, s'aprofiten millor. Espais perquè les reflexions individuals deixin de ser tan individuals i es transformin en aprenentatges i saviesa de l'equip sobre com ha estat el curs i del que es necessita tenir en compte per, al cap i a la fi, poder deixar anar i per poder tancar per vacances, definitivament.