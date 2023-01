L'autogestió del jovent. Tenen espais?

Dijous, 12 de gener, la policia local de Santa Coloma de Gramenet, sota les ordres de l’equip de govern del PSC presidit per Núria Parlon, va procedir al desallotjament del Centre Social Okupat Autogestionat (CSOA) La Kasa Estudi Nou, ubicat a la plaça de la Vila, número 14. Val a dir, que el del CSOA era un espai ocupat des del maig de 2018, a la mateixa plaça on es troba l’Ajuntament. L’últim llogater del local havia estat una oficina de La Caixa, però romania tancat i sense ús des de ja feia temps. En aquests moments, el terreny sembla ser que és propietat de l’Ajuntament i està destinat a zona verda, si s’executa un controvertit PERI (Pla Especial de Reforma Interior) Santa Coloma Vella II que afecta la zona i ha mobilitzat el veïnat en defensa del barri antic.

No prou satisfet pel tancament del centre, càrrecs electes s’han dedicat posteriorment a criminalitzar el jovent del CSOA acusant-lo de feixista, violent, delinqüent, brut, vàndal... i altres adjectius a les xarxes socials. El detonant ha estat la manifestació duta a terme un parell de dies després, en resposta a aquest desallotjament i que va comportar un important desplegament policial format per la policia local, USIR (unitat d’intervenció ràpida municipal) i el cos dels Mossos d’Esquadra.

Aquest cas és un exemple concret, però no té res d’atípic; se suma a tants altres de desallotjament de centres ocupats i autogestionats per joves. La policia obeeix ordres però actua sense cap ordre judicial, ni comunicació prèvia.

En els barris de les nostres ciutats manquen espais d’oci alternatiu perquè la gent jove es pugui trobar, organitzar-se i poder desenvolupar les activitats dissenyades per ella mateixa. Centres sense la supervisió o el tutoratge de les administracions. Falten espais autogestionats i creatius, on el lleure no estigui unit irremeiablement al consum o a seure’s en una terrassa de bar. Si la majoria de gent jove (i no tan jove) no pot aspirar a pagar el lloguer o la hipoteca d’un pis, encara és més improbable que pugui adquirir un local on fer música, teatre o instal·lar un rocòdrom, on desenvolupar un projecte d’economia social.

L’autogestió fomenta l’empoderament juvenil, el seu compromís i el seu esperit crític, repercuteix de manera positiva a l’entorn perquè el jovent s’implica en el dia a dia de la seva comunitat. No és gens estrany que en els CSOA es generin o es duguin a terme iniciatives amb uns criteris ètics, democràtics, ecològics i solidaris afins a l’economia social i solidària. Sovint són seu d’una cooperativa de consum o biblioteca local oberta al barri. Gran part d’aquest jovent s’implica en plataformes i entitats que defensen els drets socials, mediambientals, laborals, etc. de veïns i veïnes.

Resulta ben agre el discurs de representants institucionals i de la majoria de mitjans de comunicació cap aquests joves. Un discurs que cala ben fàcilment entre la població i l’atemoreix, sobretot en una situació de crisi econòmica o de tot el sistema com és l’actual. S’oblida que no són monstres, sinó les nostres filles i fills.

El capitalisme ataca fort a qui el qüestiona, a qui és capaç de generar i aprendre formes de vida no consumistes i contràries als seus interessos. Dia rere dia, els canals de televisió informen de preteses ocupacions d’una casa particular, quan just havien sortit a comprar el pa o anat cap al metge. Ens amaguen que els espais ocupats pels CSOA solen ser propietat de grans tenidors, de bancs o fons voltor; propietats a l’espera d’una especulació immobiliària que beneficiarà a qui sempre es beneficia. Preferim que aquests locals romanguin morts a que el nostre jovent ens l’ompli de vida?