La cooperativa Sostre Cívic celebra vint anys de trajectòria

Amb més de 200 sòcies, Sostre Cívic ha celebrat la seva Assemblea General Ordinària a l'Ateneu Popular de Nou Barris, on han celebrat vint anys de trajectòria de la cooperativa. En aquesta assemblea, s’han modificat els estatuts per adaptar i millorar la gestió d'un parc de més de 600 habitatges arreu del país.

Sostre Cívic ha celebrat els seus vint anys de trajectòria, recordant els inicis com a associació el 5 de juny de 2004, inspirats pel model 'andel' escandinau. Inicialment, l'associació es va dedicar a la difusió i incidència política, aconseguint la inclusió del model de cessió d'ús a la Llei catalana d'habitatge el 2007. El 2010 es va constituir com a cooperativa per gestionar els primers projectes d'habitatge cooperatiu, tot i que els primers anys només alguns projectes es van consolidar.

El 2015 es va signar el primer conveni amb un ajuntament a Sant Cugat, per reformar les antigues cases dels mestres. El 2018, el projecte de Princesa49 va ser el primer habitatge cooperatiu en cessió d'ús de Barcelona. Des de llavors, Sostre Cívic ha anat creixent amb nous projectes cada any. Des de rehabilitar edificis adquirits pel dret al tanteig com Mur (Martorell) i Ponent (Palafrugell) el 2020, fins a nova construcció amb La Balma i Cirerers (Barcelona) entre el 2021 i 2022.

Actualment, la cooperativa compta amb 12 projectes amb 175 habitatges en convivència i espera gestionar un parc de més de 650 habitatges entre 25 projectes en els pròxims tres anys. Això comporta nous reptes en la gestió de la convivència, el manteniment dels edificis, la participació societària i la sostenibilitat.

Assemblea General

A l'assemblea de Sostre Cívic, també s’ha celebrat el creixement d’un 22% de les aportacions per quotes de sòcies i un augment del 40% dels ingressos.

La reunió ha servit també per impulsar nous projectes. Sostre Cívic continua creixent amb iniciatives que inclouen des de petites iniciatives en entorns rurals, com a la Cellera de Ter, fins a grans edificis de nova construcció sobre solars municipals cedits a la cooperativa: Pati del Gall-La Bastida (24 habitatges a Vilafranca del Penedès), Joc de la Bola (25 habitatges a Lleida) i Manresa (60 habitatges). Amb el suport de les subvencions Next Generation, molts ajuntaments han adoptat el model d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús per augmentar el parc d'habitatge social.

A més, durant l'assemblea, s’ha presentat un logotip actualitzat i s’ha renovat el compromís amb la transformació social, el dret a l'habitatge i el cooperativisme.