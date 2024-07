Irídia i Novact proposen un mecanisme per monitoritzar i avaluar els cossos policials

Irídia - Centre per la defensa dels drets humans, conjuntament amb la xarxa internacional Novact, exigeixen al govern espanyol i a la Generalitat de Catalunya que iniciïn un procés de creació d’un mecanisme independent d’investigació i avaluació de les actuacions policials. Així ho han reclamat al Cercle de Belles Arts de Madrid, després de publicar un diagnòstic sobre els mecanismes existents a l’actualitat.



El 2022, Íridia, Novact i l’organització Rights International Spain van publicar un diagnòstic que analitzava els mecanismes de transparència i rendició de comptes amb els quals compten actualment els cossos policials de l’estat. Després de casos com la massacre del 24J a la frontera entre Melilla i el Marroc, la mort d’Iñigo Cabacas a Bilbao el 2012, o el de trauma ocular d’Ester Quintana, s’ha considerat necessari revisar els protocols existents, alhora de crear-ne de nous que garanteixin el compliment dels drets humans.

Aquesta és la proposta que les entitats han materialitzat en el Pla d’Acció per a la millora i modernització dels mecanismes de transparència i rendició de comptes dels cossos policials de l’estat espanyol, presentat el passat 26 de juny al Cercle de Belles Arts de Madrid i que compta amb el suport d’organitzacions de renom com Amnistia Internacional i la Omega Research Foundation. El pla, elaborat amb un grup d’expertes, concreta 36 recomanacions que estableixen un full de ruta per a elaborar futures polítiques públiques en la matèria.

Irene Urango, referent d’incidència a Irídia, explica com "els cossos policials tenen una enorme discrecionalitat per regular-se i investigar-se a si mateixos sense que hi hagi una supervisió tècnica externa, tot i que ostenten un poder substancial, que és l’ús legítim de la força". Aquest mecanisme extern i independent estaria format per persones amb coneixements tècnics i especialitzats i no s’encarregaria de generar una investigació paral·lela a la del poder judicial sinó que complementaria l’actual sistema de rendició de comptes, integrat pel poder judicial, les divisions d’assumptes interns dels mateixos cossos policials i les defensories del poble. L'organisme en qüestió permetria garantir una rigorositat en el compliment d'estàndards internacionals, ja que actualment no és el cas, com per exemple amb el protocol d’ús de les pistoles de descàrregues elèctriques, també conegudes com a Tàser.

Actualment, a l’estat espanyol només hi ha un mecanisme d’aquest estil, al País Basc, on el 2020 es va crear una Comissió de Control i Transparència de la Policia. A Navarra, la llei de policia foral preveu la creació d’un Comitè de Bones Pràctiques i Transparència, però ara com ara aquest mecanisme no s’ha implementat. A Catalunya, no s’ha previst ni existeix un òrgan d’aquesta naturalesa, afirma Urango, i és per això que des d’Irídia estan promovent una carta on exigeixen al govern espanyol i català la creació d’aquest mecanisme, imprescindible per la plena garantia i gaudi de drets fonamentals.