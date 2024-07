La Cooperativa Facto promou el màrqueting digital en l’economia social i solidària

Arran de l'informe ‘Interès i Necessitats de Màrqueting Digital en Empreses de l'Economia Social i Solidària a Catalunya’ elaborat per Facto, la cooperativa ha emprès el programa de formació en línia gratuït 'Màrqueting digital per a l'economia social i solidària'. El catàleg està enfocat a millorar les habilitats i coneixements de màrqueting digital de les entitats del sector, i un nou servei de comercialització i màrqueting compromès amb la sostenibilitat, l'equitat i l'ètica empresarial.



Aquest contingut s’ha elaborat en col·laboració amb la Cooperativa Facto.

Gràcies a la subvenció dels Singulars, Facto ha realitzat un informe per detectar les necessitats en l'àrea del màrqueting i comercialització. En l'estudi hi han participat 112 entitats de tota Catalunya, i els primers resultats indiquen que només un 15,2% de les treballadores tenien un coneixement alt en el sector del màrqueting i la publicitat, i que el 81% de les entitats participants té la necessitat de formació en habilitats i recursos de màrqueting digital.



En els últims anys, especialment a partir de la pandèmia de la Covid-19, l'augment del comerç electrònic i la comunicació digital ha estat notable. Segons Statista, durant el 2022 a Espanya, les inversions de màrqueting digital enfocades a xarxes socials van créixer un 10% respecte a l'any anterior.



"Fa gairebé un any vam detectar que moltes empreses de l'ESS tenen dificultats per arribar al seu públic i crear comunitats sòlides. A Facto, rebíem diverses demandes de comercialització de productes o serveis del sector que buscaven guanyar visibilitat, transparència i participació activa. Per això, hem desenvolupat aquesta nova línia de negoci sobre màrqueting digital, que ajuda a enfortir la presència al mercat i a potenciar els seus valors socials. Tot això ho hem fet a través d'un procés de detecció de necessitats i oferint la formació i l'assessorament demandat." Destaca Júlia Gracia, sòcia de la cooperativa Facto i experta en màrqueting digital.



La Cooperativa Facto fa més de deu anys que acompanya entitats en serveis professionals per a la gestió empresarial i de polítiques públiques a través dels valors de l'Economia Social i Solidària.