MIRADES sobre el Cooperativisme amb fotografies de Clarens Val

En la setmana del Dia Internacional de les Cooperatives, el moviment cooperativista català celebra 125 anys de trajectòria amb el Congrés del Cooperativisme de Catalunya organitzat per la Confederació de Cooperatives.

L’esdeveniment té l’objectiu de remarcar el cooperativisme com a eina per fer front els reptes actuals i futurs de la societat, i posar en relleu valors com l’autogestió, la solidaritat i el suport mutu.



Les fotografies són del fotògraf Clarens Val.