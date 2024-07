La Universitat d’Estiu del Cooperativisme s’enllaçarà amb el Congrés del 4 de juliol

La Universitat d’Estiu del Cooperativisme (UESCOOP) és un espai de treball obert a tots els agents transformadors del cooperativisme: el món acadèmic i professional, l’administració pública i les entitats i empreses del moviment cooperatiu. La UESCOOP està impulsada per la Confederació de Cooperatives de Catalunya, i la segona edició tindrà lloc entre el 3 i 5 de juliol de forma híbrida. Tot serà virtual excepte el segon dia, en què l’alumnat haurà d’assistir al Congrés del Cooperativisme de Catalunya, on es debatrà sobre com el model cooperatiu pot abordar els reptes actuals i futurs de la societat.



Aquesta segona edició s’adreçarà als estudiants universitaris d’arreu del territori. La proposta formativa d’enguany se centrarà en sis eixos temàtics, que seran: la dimensió econòmica i jurídica i social del cooperativisme, les sobiranies tecnològiques, les comunitats energètiques, el creixement de les cooperatives, el desenvolupament comunitari i territorial i la política pública de desenvolupament.

Les formacions seran en format en línia els dies 3 i 5 de juliol, mentre que el dia 4 de juliol l’alumnat haurà d’assistir al Congrés del Cooperativisme de Catalunya, i després complementarà els aprenentatges mitjançant sessions d’aprofundiment en diferents trets del model cooperativista.

La Universitat d’Estiu del Cooperativisme oferirà dues tipologies de sessions: les de formació inicial, destinades a persones no expertes en l’àmbit del cooperativisme, i les sessions d’aprofundiment, dirigides a un públic familiaritzat amb el cooperativisme, o que bé va assistir a la primera edició. Ja es pot consultar el programa formatiu.

La primera edició de la UESCOOP va comptar amb 500 inscrits i es van realitzar una trentena d’activitats. A més, la Universitat d’Estiu del Cooperativisme va reunir per primera vegada el món acadèmic, professionals, l’administració pública i les entitats del moviment cooperatiu.