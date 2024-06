La Fundació Emprius impulsa un premi a la investigació i divulgació sobre comunalisme

La Fundació Emprius organitza la primera edició d’un concurs que premiarà amb 800€ una proposta d’investigació, recerca, reflexió o divulgació en relació amb el comunalisme. Amb aquests premis, volen “difondre la cultura comunalista com a eina de construcció d’alternatives al model social actual”.

La posada en marxa d’aquest concurs vol fer valdre el comunalisme: “el que ha existit en el passat, i en general ocupa un lloc inexistent o marginal en la nostra memòria històrica; el que queda en el present i el que s’està intentant recrear; i el comunalisme com a proposta de futur, per afrontar les crisis i reptes que tenim al davant en l'àmbit social, humà i ecosistèmic”.

La Fundació Emprius considera que el comunalisme és “tota una sèrie de formes d’organització social relacionades amb la tinença i la gestió comunal i col·lectiva de recursos, i els drets comunals sobre aquests; la democràcia directa i la participació activa comunitària; les relacions socials de reciprocitat i suport mutu…”.

Les propostes de treballs s’hauran d’acollir a una d’aquestes tres temàtiques: ‘comunalisme històric’, ‘comunalisme actual’ o ‘comunalisme: una opció de futur’.

Es poden presentar propostes en català entre el 19 de juny i el 6 d’octubre, i només hi pot haver una proposta guanyadora. El concurs és obert a qualsevol persona resident als Països Catalans.

Els projectes que es proposin poden ser de diferent tipus. Això inclou investigacions que aportin coneixements nous, projectes d’adaptació de coneixements generats a un format més assequible per a la seva divulgació al públic general, de divulgació de coneixements ja generats o de naturalesa artística.

La Fundació Emprius, creada fa dos anys, té l’objectiu d’impulsar “una cultura comunal rural que garanteixi el sosteniment i dignifiqui la Vida present i futura”. Per això, es proposen “ser un agent per un canvi de paradigma necessari, on la Vida sigui el centre i la interdependència i l’ecodependència siguin la base”.