El Fòrum de la Societat Civil de les Illes Balears convoca el primer Congrés del Turisme

El Fòrum de la Societat Civil organitza el primer congrés del turisme el pròxim dimecres 26 de juny a l'Estudi General Lul·lià, a Palma de Mallorca, per tal de debatre el model de turisme actual i impulsar una transició que promogui una convivència més justa, equitativa i respectuosa.

La jornada s'iniciarà amb una conversa inaugural a càrrec de Fernando Valladares, professor d'investigació del CSIC. Seguidament, hi haurà una taula rodona amb protagonistes de diferents àmbits del turisme. Per acabar, es crearà un espai grupal on es treballarà i definirà quin model turístic vol la societat civil de les Illes Balears, i s'exposaran les conclusions i propostes dels participants.



El president del Mercat Social i secretari tècnic de REAS Balears, Jordi López Bezunartea, explica en declaracions a Jornal.cat, "és important protestar davant de la massificació turística, però des de la societat civil també hem d’aportar propostes per impulsar una transició en el model turístic”. En aquesta línia, aposta “per un decreixement del turisme i diversificació de l’economia”.



El congrés del Turisme arriba després de mesos de manifestacions contra la massificació turística, i per reivindicar recuperar els espais naturals i les platges pel gaudi de la població autòctona. En aquest sentit, el president del Mercat social assenyala que, cada cop més, l’impacte negatiu i els problemes que genera aquest model de turisme té un efecte directe en la vida quotidiana dels ciutadans. “Actualment, tenim una gran emergència en l’habitatge, un encariment dels preus, saturació de les carreteres, platges, problemes d’incivisme, entre d’altres”, destaca. Per donar-hi resposta, afegeix que cal lluitar “pel dret a la vida, el dret al descans i el dret a l’espai públic de la població”.

D’altra banda, López destaca el paper de l’economia social i solidària: “en la transició cap a un nou turisme, l’economia social i solidària és un actor rellevant perquè dona alternatives concretes al nostre model econòmic. És una forma d’organització que empodera el poder econòmic del ciutadà i redefineix l’economia que volem com a societat”. Així doncs, assegura que un altre turisme és possible: “també és necessari un altre model del turisme pel canvi climàtic, però s’ha de planificar i preveure amb inversions públiques”.



El fòrum de la Societat Civil de les Illes Balears està format per una vintena d'entitats del món de l'associanisme ciutadà, l'ecologisme, el sindicalisme i l'economia, i neix amb la voluntat d'exigir a l'administració pública una reconstrucció del model econòmic a les Balears. El congrés és dirigit a tota la ciutadania, tant si forma part d'una organització o no, que vulgui aportar en aquest debat. Es pot assistir a l'esdeveniment presencialment o seguir-ho virtualment. Les inscripcions a la jornada estan obertes.