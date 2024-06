Arriba La Drecera, la nova xarxa comunitària de Sarrià i Vallvidrera

La Drecera és el nom de la nova xarxa comunitària dels barris de Sarrià i de Vallvidrera, que vol potenciar el teixit comercial i comunitari a partir dels projectes, entitats, agents i xarxes que actualment treballen en el territori, i fomentant que n’apareguin noves. La xarxa comunitària busca resoldre les necessitats productives i reproductives del veïnat des de la sostenibilitat, la proximitat i amb la participació de tota la comunitat.



El projecte treballa en sis àmbits: cultura comunitària i barri educador, transició ecològica, economia de les cures, ocupabilitat i ocupació, mercat social i comerç de proximitat i habitatge. En aquesta línia, Enric Capdevila, coordinador de La Drecera, explica en declaracions a Jornal.cat que “hem escollit aquests àmbits d’actuació perquè considerem que son essencials per millorar la vida de les persones del barri”. Capdevila assenyala que el veïnat està il·lusionat amb la iniciativa: “els barris de Sarrià i Vallvidrera estan estigmatitzats com a zones riques i mai hem tingut recursos públics per poder portar a terme les iniciatives populars”.



En dos mesos de funcionament de la xarxa comunitària ja hi ha 4oo persones inscrites. “Tenim cinquanta projectes damunt la taula ordenats segons les prioritats i necessitats del veïnat”, afegeix Capdevila.



La Drecera comunitària s’articula al voltant d’un Comitè Activador format per nou entitats i una assemblea comunal oberta a la participació de tothom. El Comitè Activador es reuneix periòdicament per impulsar l’enxarxament, establir els objectius transversals, fer seguiment del pressupost i els indicadors, així com per organitzar els actes transversals. Aquest comitè està format per: l’Associació Cultural Casa Orlandai, el Mercat Cultural de Vallvidrera, el Centre d’Acollida Assís, la cooperativa Premsa Local El Jardí, el Centre i Teatre de Sarrià, l’Associació Veïnal de Sarrià, la Fundació Claror, el CAP de Sarrià i la cooperativa d’habitatge Torrent Viu.