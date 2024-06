Neix ‘Reviu’, un portal de ressenyes sobre pisos i immobiliàries a Barcelona

L’Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA) ha presentat ‘Reviu’ (reviucasa.com), un portal de ressenyes sobre pisos i immobiliàries. Es tracta d’una pàgina web on els usuaris, de forma anònima, podran compartir informació sobre el seu habitatge, la comunitat de veïns, la zona i l’empresa immobiliària per tenir informació abans de triar. “Ara mateix és una jungla opaca i volem que la gent pugui tenir dades i anticipar-se”, assegura Jaime Palomera, investigador de l’IDRA, en declaracions.

Després de recollir més de 18.000 euros en una campanya de micromecenatge, la iniciativa s’ha presentat a la sala Paral·lel 62 de Barcelona, de la mà d’humoristes i comunicadors com Joel Díaz, Ana Polo, Laura Grau o Miguel Noguera.

El portal ‘Reviu’, que ja està operatiu, permet als usuaris tres opcions: buscar opinions d’un pis concret, escriure una ressenya o buscar les entrades sobre determinades immobiliàries. El sistema ofereix tant informació interna (estat de l’habitatge, llum, soroll o temperatura) com externa (presència de pisos turístics, ambient i seguretat a la zona, etc.). La interfície està en català, castellà i anglès i de moment se centra en Barcelona, tot i que hi ha la voluntat d’ampliar el radi.

A més de les ressenyes dels llogaters, els impulsors subratllen que busquen “informació de qualitat”. Per això, també s’oferirà a les immobiliàries i els propietaris una via per a canalitzar les seves respostes a les ressenyes publicades al portal.

“Ara mateix, quan busques un pis, vas a cegues. No saps com et tractaran, si et tornaran la fiança, si tindràs una mala experiència”, assenyala Jaime Palomera, director d’habitatge de l’IDRA, que constata que és una “anomalia” que no passa amb la resta de béns i serveis.

En aquest sentit, Palomera sosté que volen “introduir les tecnologies del segle XXI al mercat del lloguer”. Ho enfoquen des d’un punt de vista constructiu: “No es tracta que sigui un espai de denúncia, sinó de tenir informació en un sistema d’habitatge que és opac”.