L’escola Creixen Terrassa impulsa una cooperativa de consum

L’escola Creixen Terrassa crea una cooperativa de consum, per tal de gestionar anualment part dels recursos del centre amb un organisme participatiu. La cooperativa està formada per les famílies, els docents i professionals de l’escola. La directora, Maite Márquez, explica que el propòsit és “contribuir a crear un model educatiu basat en els valors cooperatius de la solidaritat, la innovació i la millora de l’entorn comunitari; tot plegat orientat a incrementar les relacions humanes i a posar els interessos col·lectius per damunt de tota idea de benefici particular”.

En el nou ens, les famílies actuen com a consumidores i els professionals i educadors com a persones sòcies col·laboradores. En l’assemblea, principal òrgan de decisió, s’ha escollit el Consell Rector de la Cooperativa, que està integrat per tres representants per part de la família i dues per l’equip docent.



En aquesta línia, el director pedagògic de Creixen Educació, José Ramón Bertolín, apunta: “la cooperativa permet que les famílies de l’escola puguin decidir i contribueixin a innovar i millorar els recursos que s’acaben destinant a l’educació de l’alumnat”. D’altra banda, el personal del centre tindrà la capacitat de presentar projectes que posteriorment es debatran.





Escoles Creixen



És una xarxa d’escoles a Catalunya formada per Creixen Terrassa, Creixen Povill Olesa i Creixen GOAR Viladecans. Escoles Creixen segueix un model educatiu basat a fomentar l’organització i la gestió del treball cooperatiu i l’emprenedoria entre l’alumnat.