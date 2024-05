Quatre ateneus catalans celebren el centenari l’any 2024

Aquest 2024 hi ha quatre ateneus catalans associats a la Federació d'Ateneus que celebren cent anys de vida: el Casal d'Olesa, la Societat Coral L'Espiga de les Corts, la Societat Aliança Palmarenca i la Societat Cultural Recreativa El Centre de Sant Martí Sarroca.

L’Espiga de les Corts va néixer amb l’objectiu d’aglutinar la joventut del barri en activitats lúdiques i esportives. Sota el lema “Cent anys, cent veus”, l’ateneu ha celebrat un esdeveniment aquest mes a l’auditori AXA de Barcelona. L’acte va comptar amb la participació de les corals Lavínia, Musicorum, Bonanova, Sant Josep Oriol i L’Espiga de les Corts. Els grups van intercalar actuacions musicals amb la representació de petites peces escèniques inspirades en els cents anys d’història de l’entitat.



El Casal d’Olesa es va crear per acollir els joves cristians de la vila, que anteriorment duien a terme activitats religioses, culturals i lúdiques. El casal va iniciar la celebració el passat mes de gener, amb una jornada de jocs i tallers per a infants, una cercavila, un acte institucional, un berenar, una mostra de companyies de teatre familiar, la representació de l’espectacle Maure, el dinosaure de la companyia de Teatre Nu i el concert de Virginia & The Woolfs.



L’aliança Palmarenca va sorgir de la iniciativa d’un grup de joves, i ha estat el pal de paller de les activitats culturals del poble. L’organització té programat celebrar el 6 de juliol els cent anys amb una diada castellera, un berenar amb els socis i la presentació d’un llibre.



Finalment, l’acte institucional de celebració del Centre de Sant Martí Sarroca tindrà lloc el proper mes de novembre, i al llarg de l’any es realitzaran activitats especials: concerts, balls de saló, vermuts musicals i dinars socials. L’entitat va néixer l’any que es va instaurar la dictadura de Primo de Rivera, i per això, ha estat crucial per la vida cultural i social del poble.