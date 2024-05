Els millors treballs de Fi de Grau, Postgrau i Màster sobre economia social o cooperativisme seran premiats

El Programa de foment de l’economia social, amb la col·laboració de la Fundació Roca Galès, que té com a objectiu principal l’estudi i la promoció del cooperativisme a Catalunya i dels seus principis i valors, ha obert la convocatòria per reconèixer els millors Treballs de Fi de Grau (TFG), de Fi de Màster (TFM) o de Postgrau (TP) sobre l’economia social o les cooperatives.

En aquesta edició, i davant de l’emergència climàtica que viu actualment el planeta, es valorarà molt positivament aquells treballs que vinculin l’economia social o les cooperatives amb la transició ecosocial. El jurat reconeixerà especialment els treballs que abordin respostes actuals de la societat, com per exemple: noves formes de producció, el cooperativisme de plataforma, noves formes de consum o de gestió innovadores des del cooperativisme, la continuïtat d’activitats econòmiques en forma de cooperativa així com altres reptes de l’economia social.

Els treballs acadèmics s’han de lliurar abans del 22 de juliol i s’han d’haver realitzat en universitats catalanes públiques i privades i haver-se presentat entre el 30 d’octubre del 2023 i el 22 de juliol del 2024 (ambdós inclosos).

S’atorgaran set reconeixements amb dotació econòmica als millors TFG, TFM o TP en el marc d’un acte públic que se celebrarà la segona quinzena de setembre de 2024.

En la passada edició del 2022 es van presentar 43 treballs d’11 universitats catalanes, on es van valorar especialment la resposta del cooperativisme i l’economia social als reptes actuals. El Premi Especial dels Premis Economia Social 2022 el va guanyar una recerca de cinc alumnes vinculats al projecte Cucsperativa.