Barcelona acollirà el II Fòrum Internacional d’Assegurances Ètiques

El mes de novembre d'aquest any 2024, Barcelona serà el lloc de confluència dels diferents actors del sector assegurador interessats a incorporar una mirada ètica, social i ambiental tant a les inversions com al funcionament. L'esdeveniment, organitzat pel Segell Europeu EthSI, que avalua i acredita el compliment dels criteris ètics en companyies i productes asseguradors, comptarà amb veus destacades de l’àmbit professional i acadèmic en l'àmbit nacional i internacional. Serà un espai de trobada i reflexió per compartir bones pràctiques, identificar els reptes de futur i valorar les estratègies per avançar-hi.

Aquest esdeveniment arriba sis anys després del 1r Fòrum Internacional d'Assegurances Ètiques, celebrat el 2018 també a Barcelona. En aquella ocasió, es va comptar amb la participació de 15 entitats diferents, entre administracions públiques, companyia d'assegurances i altres organitzacions que formen part d'un sistema integral de finances ètiques on les assegurances ètiques tenen un rol important. A la primera edició del Fòrum, es van compartir les experiències estatals de Bèlgica, França i Itàlia d'incorporació de criteris ètics i socials vinculats al món de l'assegurança.

Les dades del darrer Baròmetre delesFinances Ètiques publicat, posen en relleu que, amb un volum de primes de 1.222 milions d'euros i 3,8 milions de pòlisses gestionades per les deu entitats registrades amb el Segell Europeu EthSI, el sector assegurador ètic es troba en un moment de creixement. Precisament aquest fet és el que aquest Fòrum Internacional vol consolidar i continuar impulsant.

Segell EthSI

El segell europeu EthSI (Ethical and Solidarity Based Insurance) és un distintiu que valora la qualitat en la gestió de les companyies d’assegurances, les corredories i que certifica productes asseguradors de les entitats registrades. El segell fa valdre la gestió ètica de l’organització pel que fa a les inversions, la responsabilitat social, així com el foment de la sostenibilitat social, ambiental i la transparència.

El segell EthSI valora l’adopció d’aquests criteris amb l’objectiu d’oferir transparència en el mercat de les assegurances, promoure el desenvolupament de les assegurances ètiques i facilitar als usuaris una eina per escollir el producte que millor s’ajusti als seus valors.

L’Observatori de les Finances Ètiques

El segell EthSI (Ethical and Solidarity Based Insurance) és un instrument de l’Observatori de les Finances Ètiques –pertanyent a FETS (Finançament Ètic i Solidari)– que es dedica a l’observació, l’anàlisi i l’elaboració d’estudis, de caràcter puntual i periòdic, sobre la realitat i l’impacte de les finances ètiques en l’àmbit socioeconòmic català i espanyol.

Al mateix temps informa sobre les entitats del sistema financer ètic en l’àmbit nacional i internacional i les dona a conèixer a la societat civil i a altres entitats financeres. L’objectiu és fomentar els intercanvis entre els diferents actors del sistema financer ètic i solidari de l’Estat i valorar el seu impacte sobre l’àmbit socioeconòmic.