Diverses cooperatives catalanes se solidaritzen amb el poble palestí

Diverses cooperatives catalanes promouen un manifest per solidaritzar-se amb el poble palestí i reforçar els lligams de cooperació amb les cooperatives palestines. El manifest, al qual s’estan adherint múltiples cooperatives i entitats de l’economia social i solidària, clama per enfortir la pau i els drets humans arreu.

Les cooperatives que han promogut la iniciativa en solidaritat amb el poble palestí són Col·lectiu Ronda, Coop57, Sostre Cívic, Grup ECOS,L'Olivera, Arç, Azimut360, L'Apòstrof, KULT, Lacol, Nusos, La Fàbrica i La Ciutat Invisible.

En el manifest, denuncien que “el règim d’ocupació i apartheid que practica l’Estat d’Israel són les causes estructurals del conflicte” i s’oposa a “el genocidi que s’està cometent contra el poble palestí”. Així mateix, reclama “un alto el foc imminent i permanent per part de l’estat d’Israel tant a Gaza com a Cisjordània” i la “fi al comerç d’armes i tecnologia militar amb Israel”.

També demana que “l’estat espanyol se sumi a la demanda de Sud-àfrica a la Cort Internacional de Justícia”, “la protecció de la població civil i l’alliberament de totes les persones segrestades o empresonades per motius polítics”, “la fi de l’ocupació”, “l’augment de l’ajut humanitari a Gaza”, “una revisió de les polítiques per part de les administracions públiques” i “la implicació de la comunitat internacional i la societat civil organitzada”.

El text destaca l’afectació que aquesta ofensiva militar està tenint cap a les cooperatives palestines. Exposa que “la Unió General de Cooperatives a Palestina, amb seu a Ramallah, ha denunciat la greu situació que es viu a Gaza i com ha afectat les cooperatives existents, especialment cooperatives d’habitatges”. Concretament, “la franja de Gaza acollia 155 cooperatives d’habitatge, amb més de 16.000 famílies, i molts d’aquests edificis han estat enderrocats per l’exèrcit d’Israel”. A més, s’explicita que, encara que es disposi d’aquestes dades, “no es coneix amb exactitud l’abast dels atacs en les cooperatives d’habitatges ni el nombre de morts i ferits”.

Davant d’aquesta situació, els signants recorden que el sisè principi del cooperativisme és “la cooperació entre les cooperatives” i el setè és “l’interès per la comunitat, amb un compromís clar per justícia social i la pau”. Per això, es comprometen a “visibilitzar l’impacte de les vulneracions sistemàtiques de drets humans en la societat civil i el teixit cooperatiu i de l’economia solidària de Palestina i en altres territoris en conflicte”, “revisar les polítiques de compra i inversió pròpies”, “difondre aquelles iniciatives de la societat civil organitzada orientades a promoure la pau i la justícia global” per part de governs i empreses i “fomentar el compromís i el treball per la pau i els drets humans”.

Un altre dels acords dels signants és el de “constituir un fons econòmic a partir d’aportacions voluntàries” per tal de “donar suport al cooperativisme i a iniciatives de l’economia popular a Palestina”.

Amb aquesta acció, els promotors busquen adhesions al manifest per part del sector cooperatiu i de l’economia social i solidària, així com aportacions econòmiques al Fons de Solidaritat.