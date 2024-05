Neix la Fira del Llibre Ecoeditat, una iniciativa per promoure i visibilitzar pràctiques editorials sostenibles

La primera Fira del Llibre Ecoeditat tindrà lloc a Sabadell durant el primer cap de setmana de juny amb vint estands de llibreries i editorials que ofereixen publicacions ecoeditades, amb l’objectiu de promoure la visibilitat el segell i fomentar la reflexió sobre el consum conscient entre el públic lector. La iniciativa, impulsada per l’Institut de l’Ecoedició, també proposa diverses xerrades, tallers, música i l’enregistrament d’un pòdcast en directe amb referents com Pia Hollenstein, activista suïssa del moviment per la defensa de la salut climàtica KlimaSeniorinnen, o Isabel Moreno, física i meteoròloga, autora del llibre ‘Cambio climático para principiantes’, entre d’altres.

“Una fira que difongui el plaer de la lectura i que promogui el contacte entre el públic lector i les editorials que estableixen la sostenibilitat com a prioritat. Un dels primers espais de reflexió sobre l’ecoedició i el consum conscient”. Així és com Laia Figueras, de l’Institut de l’Ecoedició, explica l’essència de la primera Fira del Llibre Ecoeditat, impulsada per l’entitat.

L’Institut és una iniciativa que neix amb l’objectiu d’aglutinar tots els agents del sector editorial i vetllar pel foment, la difusió i la verificació de la sostenibilitat ambiental en el món del llibre a Catalunya. L’objectiu de l’entitat és la gestió de les publicacions amb criteris de sostenibilitat.

La fira començarà divendres amb la Jornada tècnica de l’Ecosistema del Llibre Ecoeditat al Casal Pere Quart a la capital del Vallès Occidental per aprofundir en l’impacte social i ambiental del sector editorial. Comptarà amb la participació de Mireia Boya, directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya; i Esther Martín Santramaria, consellera tècnica del Ministerio de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico, entre altres representants de l’administració. En una segona part, intervindran editores i escriptores com Maite Mompó, qui també és directora de la campanya STOP Ecocidio, i Aida I. de Prada, de Pol·len edicions. Les inscripcions a l’acte estan obertes.

L’esdeveniment seguirà dissabte i diumenge amb l’exposició de propostes literàries ecoeditades, acompanyada d’espais de reflexió i participació ciutadana. Referents de l’ecologisme com Pia Hollenstein, activista suïssa del moviment per la defensa de la salut climàtica KlimaSeniorinnen, Isabel Moreno, física i meteoròloga, Amaya Sánchez, coordinadora de polítiques per a sistemes alimentaris sostenibles de WWF, així com altres experts i activistes com Rubèn Suriñach, Alfonso del Val o Judit Alonso, participaran durant tot el cap de setmana a través de xerrades i converses sobre el canvi climàtic i la transició ecosocial.