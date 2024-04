Per Sant Jordi, l’Institut de l’Ecoedició proposa una ruta per les principals editorials adherides als seus criteris

L’Institut de l’Ecoedició, dedicat a promoure la sostenibilitat en el sector editorial català, proposa per aquest Sant Jordi una ruta per Barcelona per recórrer les parades de les principals editorials que publiquen llibres seguint els criteris de l’ecoedició.

Ecoeditar un llibre significa calcular, minimitzar i comunicar l’impacte ambiental que té la producció i distribució d’aquest. Per fer-ho, l’Institut de l’Ecoedició estableix diversos criteris: que sigui de producció local i, sempre que es pugui, intervinguin en la seva creació organitzacions de l’economia social i solidària, el paper que s’utilitzi sigui reciclat i certificat com a tal i comuniqui, en les seves pàgines, la seva motxilla ecològica, és a dir, l’impacte ambiental que genera.

Aquest Sant Jordi, diverses editorials que s’adhereixen als criteris mencionats posen parades a l’illa de carrers situats entre l’Avinguda Diagonal i la Gran Via de les Corts Catalanes, incloent la Rambla de Catalunya, el carrer de Balmes i de Pau Claris i el carrer Gran de Gràcia, des dels Jardins de Salvador Espriu fins a Travessera de Gràcia.

A continuació, es troba un directori de les parades:

Akiara Books

Localització:Passeig de Gràcia amb carrer de Provença

És una editorial orientada al públic infantil i juvenil que publica obres dedicades a suscitar la curiositat i l’aprenentatge i el compromís amb el món i a promoure valors com l’empatia i la humanitat. Els seus inicis estan lligats a l’Editorial Fragmenta.

Comanegra

Localització: Passeig de Gràcia, 98

És una editorial independent nascuda l’any 2007 que publica ficció, assaig, teatre, publicacions vinculades al món de les arts i llibres il·lustrats, amb esperit de presentar propostes innovadores i trencadores. Fa èmfasi en la rellevància de la producció local i, per aquest motiu, l’any 2012 va fundar el segell Llibre Local, que reivindica els llibres quilòmetre zero.

Edicions Poncianes

Localització: Carrer de Còrsega amb Avinguda Diagonal

És una editorial que publica assaigs i poesia d’autoria catalana i internacional. Considera la seva tasca com un equilibri entre l’art i la literatura. És per això que també publica pòsters de referents de la literatura.

Ela Geminada

Localització: Les Rambles de Catalunya, a l’altura del carrer de Bonsuccés amb el carrer de Canuda

És una editorial independent que centra la seva activitat a publicar clàssics de la literatura universal en català, així com les grans obres de la literatura catalana. També publiquen llibres d’assaig i filosofia i, recentment, han inaugurat una col·lecció de literatura eròtica amb la qual volen repensar el gènere.

Fonoll

Localització: Passeig de Lluís Companys

És una editorial independent situada a Juneda, Les Garrigues. Promou una mirada a la literatura i cultura catalana des de la perifèria i arrelada al territori que habita. Aquest posicionament s’escenifica amb la recuperació d’autors de Ponent. Tot i així, també aposta per traduir poesia, narrativa i assaig d’altres indrets.

Kult

Localització: Carrer de Rosselló, 234 i Passeig de Gràcia amb carrer de València

És una cooperativa que es defineix com una comunitat que fomenta la cultura que fa valdre la lluita, la comunitat i la solidaritat. Impulsa l'editorial Tigre de Paper, promou conjuntament amb altres editorials la Fira Literal, edita la revista Catarsi Magazin i compta amb Bellaterra Edicions. A través d’aquestes publicacions, Kult aposta pel pensament crític i l’acció transformadora.

Obrador Editorial

Localització:Passeig de Gràcia amb carrer de Rosselló

És una editorial dedicada a la literatura infantil en català i en castellà. A través dels seus llibres i contes busca crear experiències inoblidables, difonent universos que captiven l’atenció i sacsegen les emocions de lectors i lectores.

Pol·len Edicions

Localització: Carrer de Gran de Gràcia amb la Travessera de Gràcia

Es defineix com una editorial cooperativa que contribueix a la pol·linització social a partir de l’ecoedició d’assaigs, novel·les i poesies que promouen el pensament crític i la transformació social.

Radical Books

Localització: Plaça Universitat

És una cooperativa cultural dedicada a la creació de pensament, l’organització d’activitats culturals i la promoció d’iniciatives que treballen per la transformació social. Publica llibres a través de dues editorials. Una d’elles, Manifest, es defineix com una editorial radical en català, dedicada a fomentar el pensament crític. L’altra, anomenada Verso, és un espai que difon eines culturals per desafiar el capitalisme contemporani.

Salvatella Editorial

Localització: Passeig de Gràcia amb carrer de Consell de Cent

És una editorial amb més de 100 anys d’història dedicant-se a l’edició de contes infantils i llibres educatius. Es presenta com un suport a l’aprenentatge de les criatures i les seves famílies des d’una vessant entretinguda i divertida.