La Talaia Pagesa crea el projecte Rural(ment) per posar el focus en el benestar emocional de la pagesia

Aquest mes de març s’ha estrenat el projecte Rural(ment), una eina que busca construir un relat positiu i amable de la pagesia, a través de la música com a eina connectora que obri la caixa emocional. Aquesta nova proposta està impulsada per Talia Pagesa, l’espai inclusiu que el 2022 i 2023, coincidint amb el Mercat del Ram de Vic, va buscar resposta als reptes de la pagesia catalana.

La iniciativa vol acompanyar a la pagesia que està pessimista amb el present, amb el futur i amb els malestars emocionals que nombrosos estudis internacionals assenyalen. Per això, Rural(ment) pretén anar de bracet amb el sector per transitar cap a models més saludables, tant per a les persones com pels projectes que gestionen.

Davant la constatació d’un dèficit d’espais per abordar la salut emocional de la pagesia, el projecte posarà especial atenció als sentiments per facilitar relats des de la consciència, l’optimisme i l’esperança per construir una narrativa positiva i amable dins del sector.



En aquesta línia, s’ha creat una experiència basada en un recorregut per les emocions, la música i el dia a dia de les feines del camp per obrir aquest univers i acostar-se a allò que està més amagat. L’esdeveniment ha anat a càrrec de l’especialista en acompanyament sistèmic al món rural, Cèlia Clotes, i l’artista-soprano i creadora del mètode terapèutic NSR, Jonaina Salvador.

A més, s’ha incorporat al Grup Motor de Talaia Pagesa a una consultora sistèmica amb l’objectiu de materialitzar metodologies que generin impactes positius a les persones pageses que participin a Rural(ment).





La Talaia Pagesa

La Talaia Pagesa s’aplega per primera vegada el 2022 a Vic i neix com un espai inclusiu, divers i actiu per donar resposta als reptes de la pagesia catalana. Es diferencia perquè només dona protagonisme a les persones pageses que hi participen, sense cap propòsit tècnic i polític.

En aquesta línia, creen Rural(ment) amb la intenció d’explorar com se sent el sector i com ho expressa a través de la música, dibuixant les emocions en forma de melodies, compassos i ritmes.