En marxa una campanya de micromecenatge per revitalitzar la cooperativa tèxtil de l’Espluga Calba

Cinc cooperatives, juntament amb Ponent Coopera, l'Ateneu Cooperatiu de les terres de Lleida, han impulsat ‘Teixint Futurs’, una campanya de micromecenatge per fer créixer la cooperativa tèxtil de l’Espluga Calba (Garrigues). La iniciativa vol recaptar fons per aconseguir crear nous llocs de treball i augmentar la producció, per tal d’assegurar la continuïtat del projecte.

Les entitats organitzadores es plantegen l’objectiu de triplicar la producció i arribar a 50 persones treballadores, sumant-ne 30 a les 20 actuals. Així, es busca assegurar el relleu de la plantilla, ja que gran part del personal es jubilarà en els pròxims anys.

Pel que fa a l’augment de la producció, la iniciativa preveu certs pics de feina que es cobriran amb l'ajut d'altres cooperatives que participen en el projecte i que rebran formació específica en gènere de punt, segons ha explicat el coordinador de Ponent Coopera, Marcel Vidal.

La campanya de micromecenatge es duu a terme a través de la plataforma Goteo i l’objectiu mínim són a aconseguir 40.000 euros, amb un pressupost òptim marcat en 70.000 euros. Estarà en marxa fins al dia 30 de desembre i a hores d’ara ja s’han recollit gairebé 18.000 euros. Les donacions inclouen premis, com jerseis elaborats per la cooperativa, depenent de la quantitat aportada.

Les entitats impulsores, a més de l’Ateneu Cooperatiu, són Som Punt, DiomCoop, Associació Alba, Associació Talma i Xarxa de Dones Cosidores.

SomPunt és la cooperativa que neix per agafar el relleu de la cooperativa tèxtil de l’Espluga Calba.