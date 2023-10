Neix CooperactivaT, el nou servei d’acompanyament per a empreses que volen ser cooperativa

Aquest dimarts 17 d’octubre ha tingut lloc, al Hub Social de Barcelona, la presentació de CooperactivaT, un projecte d’acompanyament per a aquelles empreses o associacions que vulguin fer el pas de transformar-se en cooperativa. L’acte també ha servit com a espai de reflexió sobre els reptes i les fortaleses que tenen les cooperatives, amb la participació d’experts en el sector de l’economia social i solidària.

CooperactivaT, impulsat per les cooperatives Coop de Mà, Hobest i I-labso, neix amb la intenció de fomentar la incorporació de noves entitats dins de l’economia social i solidària (ESS). En aquesta línia, June Arechalde, d’Hobest, ha comentat durant la presentació del nou projecte que “transformar-se en cooperativa no és només un pas, sinó que és el camí”.

En el debat sobre els avantatges, reptes i possibilitats d’esdevenir cooperativa des d’una mirada crítica hi han participat Alfred Vernis, professor d’ESADE i expert en economia social; Ester Vidal, directora dels serveis d’Economia Social i Solidària de Barcelona; Joan Cavallé, director general de Caixa Enginyers; i Borja Romero, director de la cooperativa Qinera B&J.

La conversa s’ha centrat sobretot en el propòsit que tenen les cooperatives, en les persones i en la resiliència. Concretament, Joan Cavallé ha comentat que “les cooperatives són entitats molt prudents i, això, els hi permet tenir un nivell de resiliència alt”, destacant també que posen les persones al centre i, per tant, obtenen un creixement orgànic. En aquesta mateixa línia, Ester Vidal ha destacat que les cooperatives tenen el propòsit de donar resposta a aspectes vitals i això, les fa estar “més connectades amb les necessitats de les persones i de l’entorn”.

Per la seva banda, Alfred Vernis s’ha centrat en el món de l’educació, denunciant que “el que es transmet a les escoles d’economia actuals està molt lluny del model cooperatiu”. En aquest sentit, ha posat de manifest “el model obsolet” de mesurar el creixement econòmic a través del PIB.

Finalment, Borja Romero ha explicat com es va formar la seva cooperativa de tecnologia per a persones amb diversitat funcional després que el seu germà fos diagnosticat amb esclerosi múltiple. Més tard, van decidir transformar l’empresa en cooperativa “per motius ètics i ideològics”, ja que van voler canviar “un model econòmic sense ànima per un on les persones estiguessin al centre i prenguessin les decisions”.