'Les dones de l'aigua', la Fundació Sanitària Mollet i 'Bolet ben fet', reben els premis Eines 2023

La Càtedra en Emprenedoria i Innovació Social, adscrita al Centre d’Estudis i de Recerca en Emprenedoria i Innovació Social (CREIS) de la UAB, ha atorgat els Premis eines 2023 als millors projectes de transformació social d’àmbit general, d’àmbit vallesà i d’àmbit local, en un acte aquest dimarts 17 d’octubre al Mercat Vell de Mollet del Vallès.

Concretament en la categoria local, el jurat ha apostat pel projecte Les dones d'aigua, un producte artesà que neix a partir d'un taller dut a terme íntegrament per les persones usuàries del Centre Ocupacional del Bosc i del Taller Alborada de Mollet del Vallès. El premi l’ha recollit Teresa Tarrés, directora del Centre Ocupacional del Bosc, que ha agraït el reconeixement per la feina diària que fan tant de les persones usuàries com els treballadors. “Ens permet ser visibles que ens valorin com som, diversos”, ha sentenciat.

En l’àmbit vallesà, el premi ha estat per la Fundació Sanitària Mollet pel seu projecte Green Hospital que lluita contra el canvi climàtic. Per el director, Miguel Ángel Martínez, “obtenir el premi Eines és un orgull, perquè és un reconeixement a una feina que va començar fa més de 10 anys. És un projecte on estan implicats més de 1400 professionals".

El guardó en l’àmbit general ha anat cap al projecte Bolet ben fet, centre especial de treball de la cooperativa Teb Verd, ubicat a Sant Antoni de Vilamajor.

Els Premis eines que promouen les activitats de transformació social han premiat els projectes candidats alineats amb l’Objectiu 8 de “Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom” dins dels ODS de l’Assemblea General de Nacions Unides i requereix avançar cap a una economia més desmaterialitzada i circular.

El professor d'Economia Aplicada de la UAB, Héctor Sala, i el director CREIS de la UAB, David Urbano, presents a l’acte han aprofitat per presentar les novetats de l’Anuari 2023 i el Visor Creis. Font: Jornal.cat

A l’acte d’entrega de premis hi han participat: l’alcaldesa de Mollet del Vallès, Mireia Dionisio Calé; el rector de la UAB, Xavier Lafuente; el president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, Emilio Cordero; el primer vicepresident i conseller d'Impuls econòmic i de treball del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Xavier Garcès; la presidenta delegada de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Turisme de la Diputació de Barcelona, Eva Menor. El professor d'Economia Aplicada de la UAB, Héctor Sala, i el director CREIS de la UAB, David Urbano, presents a l’acte han aprofitat per presentar les novetats de l’Anuari 2023 i el Visor Creis.

L’Espai Innova en Emprenedoria Social (eines) és un projecte de foment i suport a l’emprenedoria i la innovació social basat en la recerca, la formació i la transferència, liderat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i desenvolupat en col·laboració amb l’entorn social, administratiu i productiu de la universitat amb l’objectiu de fer més estretes les sinèrgies amb la societat.