Neix la Red de Polos Cooperativos y de Ess per enfortir el cooperativisme arreu de l’Estat

El Grup ECOS, Tangente Grupo Cooperativo (Madrid), Grupo La Veloz (Saragossa) i BDSKoop (Guipúscoa) s’han unit per crear la primera Red de Polos Cooperativos y de ESS (RPC), una aliança formada per aquests quatre pols cooperatius que neix amb l’objectiu d’enfortir el cooperativisme en l’àmbit estatal.

Aquest projecte col·lectiu –finançat pel Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de Economía Social y de los Cuidados, del Ministerio de Trabajo y Economía Social– es proposa diversos reptes: teixir relacions i intercanviar aprenentatges entre les seves impulsores; generar nous projectes d’intercooperació en el sector de l’habitatge, el treball i el consum cooperatius i, en definitiva, multiplicar les alternatives d’economia social i solidària arreu de l’Estat.

Per a Guernica Facundo, membre del Grup ECOS, aquesta aliança “és positiva per a totes”. Assegura que els pols cooperatius i de l'ESS són “una eina que el propi teixit es dota per fer pinya, per acollir projectes naixents i per guanyar musculatura”. Segons Facundo “teixir llaços de solidaritat, aprenentatge i suport mutu a tot el territori entre les entitats d'ESS, ens acosta més a disposar d'una malla de resistència davant escenaris de futur incerts”.

En la mateixa línia, la coordinadora de BDSKOOP, Claudia Romero, assegura que és “una experiencia totalment enriquidora vital i crucial per l’economia social. Constrastar idees, formes de fer les coses, fa que podem reafirmar-nos en les nsotres pràctiques i, al mateix temps, aportar i adoptar noves formes de funcionar”.

Aprenentatges comuns i intercanvi de coneixements

La Red de Polos Cooperativos y de ESS ha començat a fer les primeres passes en forma d’accions compartides. D’una banda, s’han dut a terme tres CAP (Comunitats d’Aprenentatge orientades a la Pràctica) enfocades a donar respostes col·lectives a tres qüestions essencials: el foment de la intercooperació; la prevenció i actuació davant l’assetjament sexual i per raons de sexe en l’ESS; i la diversitat i inclusió en les entitats que formen part de la xarxa.

Enfortir l’habitatge cooperatiu, un dels punts forts de la RPC

Per una altra banda, la RPC neix amb el propòsit d’enfortir i promocionar els models socioeconòmics de l’ESS. En aquest sentit, el projecte preveu reforçar dos àmbits sectorials estratègics: l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús i la transició energètica i l’impuls de comunitats energètiques. Amb la col·laboració de la sòcia d’ECOS Sostre Cívic, es faran diverses actuacions per promoure l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús: un mapatge de projectes de promoció d’aquest model d’habitatge, esdeveniments per divulgar-lo (el primer ja s’ha celebrat a Saragossa), i el desenvolupament i implementació de metodologies i eines per a la incubació, promoció i acceleració de projectes d’habitatge col·laboratiu arreu del territori.

Sobre la Red de Polos Cooperativos y de ESS

Els pols cooperatius són agrupacions d’empreses i entitats de l’ESS que generen projectes socioeconòmics i comparteixen espais físics i recursos que gestionen cooperativament i tenen com a objectiu democratitzar, relocalitzar i diversificar l’economia.

A banda d’ECOS, la Red de Polos Cooperativos y de ESS està integrada per tres pols cooperatius més:

El Tangente Grupo Cooperativode Madrid compta amb gairebé 20 anys de treball cooperatiu. Les catorze entitats que en formen part ofereixen diversos serveis, des de la consultoria organitzativa fins a la formació, passant per la investigació, la comunicació i el desenvolupament comunitari, entre altres.

El Grupo La Veloz de Saragossa és un exemple d’intercooperació des del 1993. Acull diverses experiències de treball col·lectiu en àmbits com l’economia circular del tèxtil, l’impuls empresarial en el món rural o l’habitatge col·laboratiu a través de la seva marca de serveis d’assessoria, Nabata.

BDSKoop Elkartea, a Irun, és una associació constituida l’any 2019 i formada per sis cooperatives i quatre associacions que tenen per objectiu promoure el desenvolupament local en clau d’ESS a la comarca del Bidasoa i incidir en el seu entorn.