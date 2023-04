Una cooperativa ferroviària connectarà amb un tren nocturn Barcelona i Amsterdam d’aquí a dos anys

La ruta nocturna entre Barcelona i Amsterdam, projectada per d’aquí a 2 anys, és una de les deu propostes pilot escollides per la Comissió Europea per reintroduir els trens transfronterers dins del continent.

La idea ha estat de la companyia European Sleeper, fundada el 2021 i constituïda com a cooperativa després de rebre finançament a través de la venda d’accions a més de 350 petits inversors de diversos països d’Europa.

Per a la companyia, “aquesta ruta millorarà considerablement la qualitat de les connexions ferroviàries nord-sud d’Europa”. A banda, asseguren, “el viatge es torna més eficient ja que es produeix mentre el passatger dorm i les distàncies es redueixen a una nit de trajecte”.

La capital dels Països Baixos serà el punt de partida d’una ruta que contempla parades a Rotterdam, Anvers i Brussel·les, passant per les localitats occitanes d’Avinyó, Montpeller i Perpinyà fins arribar a Catalunya, concretament a Figueres, Girona i Barcelona.

La línia Barcelona-Amsterdam serà la segona ruta de la companyia després de la introducció del tren nocturn Brussel·les-Amsterdam-Berlin, prevista pel proper mes de maig.