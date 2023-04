La Xarxa per la Sobirania Energètica reclama més energia renovable local i reduir la dependència de les grans empreses

La Xarxa per la Sobirania Energètica (Xse) ha reclamat que s'aposti per projectes de generació d'escala mitjana, per simplificar els tràmits administratius, per incentivar la generació renovable local amb bonificacions fiscals i per posar en marxa un servei d'assessorament en drets energètics. Aquestes propostes formen part d'un document amb 11 accions actualitzat de cara a les eleccions municipals del maig.

L’entitat ha reiterat que les iniciatives de sobirania energètica poden reduir la pobresa energètica i la dependència de grans empreses com Endesa i Iberdrola, que controlen la generació -en un 76%- i, en el cas de la primera, la distribució -en un 94%-.

A través de la Proposta Municipalista 2023, aposten per incentivar la participació ciutadania, i escoltar la veu del territori sobre els projectes eòlics o solars i dels membres de les cooperatives energètiques sobre com s’han d’utilitzar els beneficis. Més en concret, proposen als municipis incloure una partida per a pressupostos participatius generals mitjançant el procés ordinari i destinar una partida pressupostària específica a projectes energètics d’àmbit local.

El model energètic centralitzat actual, basat en grans plantes generadores, línies de transport i distribució, requereix d'enormes inversions que només poden ser enfrontades per grans empreses energètiques. Això fa que aquestes empreses controlin el sistema elèctric i impedeixen qualsevol canvi que pugui posar en qüestió el seu control, com és el cas de les renovables.

El document presentat amb onze accions pretén dotar d’eines als municipis per un major control d’energia i per facilitar la construcció d’alternatives justes i democràtiques. | Xse

Segons l'entitat, els municipis tenen a la seva mà obrir els processos per al canvi del subministrament elèctric públic, "amb empreses i cooperatives socials, verdes i democràtiques". També veuen necessari elaborar plans de formació, cultura i apoderament en l’energia i garantir que aquests continguts arribin als col·lectius més afectats per la transició energètica. Aposten pel municipalisme en tant que té la capacitat d'impregnar a la població d'una cultura política d'apoderament, politització i participació activa que crea i consolida subjectes polítics.

El proper cicle electoral del 2023-2027 serà clau per determinar quin tipus de transició energètica es durà a terme, qui en serà el beneficiari i si aquesta permetrà abordar la crisi energètica.