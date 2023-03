Més de 600 persones participen en una calçotada massiva a Barcelona en suport a la sobirania alimentària i a la pagesia

Més de 600 persones s’han aplegat aquest diumenge en una calçotada reivindicativa per reclamar la necessitat d’avançar cap a la sobirania alimentària a la plaça Catalunya de Barcelona, que s’ha omplert de taules i brases per a cuinar més de 18.000 calçots. Organitzada per Ruralitzem-Veus per la Sobirania Alimentària, la iniciativa ha canviat d’ubicació respecte a l’any passat, quan es va celebrar al parc Joan Miró encara amb restriccions anticovid en vigor. La jornada ha volgut ser és un punt de trobada entre el camp i la ciutat i una porta d’accés a l’agroecologia i per això ha comptat amb una quarentena de parades de mercat de pagès.

"La ciutat ha de deixar de donar l'esquena al camp. En un context d'emergència climàtica i hídrica és el moment que des de la ciutat ens fem responsables d'on produïm els aliments i afavorim la pagesia", ha assegurat Laia Serra, portaveu de la plataforma i d'Ecologistes en Acció.



L'organització ha reivindicat la necessitat de mantenir el territori agrari que encara queda al voltant de Barcelona i ha fet una crida a recuperar la pagesia del Baix Llobregat, el Maresme i el Vallès perquè "tornin a cuidar la terra" i a prendre consciència com a consumidors de com ens alimentem. "Al voltant de Barcelona hi ha els últims camps i ens els volen prendre", ha lamentat Serra.



La plataforma ha defensat que la sobirania alimentària va molt de la mà de la defensa del territori agrari contra macroprojectes com l'Agroparc Penedès, que Ametller Origen impulsa als voltants de Gelida, en una zona on habita una espècie d'àliga protegida. "Els macroprojectes que destrueixin el territori agrari ens impossibiliten alimentar-nos amb proximitat", ha afegit Serra.



I pel que fa a Barcelona ciutat la plataforma reclama "menys cotxes i molt més verd, que sigui gestionat pels veïns" així com potenciar l'alimentació amb productes de proximitat i que respecten la natura. "Tenim un problema, Barcelona no produeix cap aliment i, en canvi, menja molt. Els pagesos estan desapareixent i sense una alimentació basada en la pagesia Barcelona deixarà de ser habitable en 10 anys", ha afirmat Xavier Montagut, portaveu de la plataforma Veus per la Sobirania Alimentària.

Mercats de pagès a tots els barris

Precisament, aquest diumenge la Candidartura d'Unitat Popular (CUP) ha aprofitat la calçotada multitudinària per reclamar un canvi de model econòmic que tingui en compte la recuperació del parc agrícola de Barcelona, que s’ha perdut en un 50% des dels 90. A més, la número tres de la llista dels anticapitalistes a Barcelona, Adriana Llena, ha apostat per extendre els mercats de pagés més enllà de la desena de barris on tenen presència actualment i per generar "un banc de terres" a la serra de Collserola.