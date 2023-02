Barcelona celebra la Febrerada, la primera festa i trobada de l’economia social i solidària

Més d’un centenar de persones representants de les entitats de l’economia social i solidària es van trobar, divendres passat, a la Febrerada, la primera festa de l’ESS a Barcelona. Amb l’objectiu de generar un espai de trobada de diferents iniciatives per tal de compartir reptes i avançar en la seva consolidació de manera coordinada.

La jornada es va dividir en dos espais diferenciats. Al matí, el Centre Cultural Albareda va acollir la taula rodona amb personalitats destacades com Ana Oliveira, presidenta de la Unión de cooperatives gallegues, Espazocoop; Carmen Marcuellos, presidenta de l’Observatori Iberoamericà del Treball i l’Economia Social i Cooperativa (OIBESCOOP); Álvaro Porro, comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Política Alimentària de l’Ajuntament de Barcelona; i Guillem Llorens, president de l’Associació Economia Social Catalunya (AESCAT).

Tots ells van coincidir amb la necessitat de fer pedagogia en la societat, guanyar en visibilitat i apostar per la transversalitat. Concretament, Ana Oliveira va apuntar cap a les administracions públiques: “han de comptar amb nosaltres per parlar d’economia, al costat de les empreses i els sindicats, no a la tercera taula amb les entitats socials”.

Per la seva banda, Carmen Marcuellos va posar el focus en les universitats: “hem de conquerir aquest espai i esperar aquest canvi generacional que es produirà a llarg termini”. En la mateixa línia, Àlvaro Porro va apostar per una major visibilitat: “si no som visibles, no existim; hem d’aprendre molt del feminisme i del canvi de mentalitat de la societat que ha aconseguit el moviment”. Per la seva banda, el president de l’AESCAT va reivindicar la feina feta de l’ESS: “estem entrant a les escoles i a les universitats, hem de trencar les barreres del capitalisme que tanta força tenen” i va afegir que “cal sortir encara més d’aquest espai egocèntric, tenim la necessitat de reinvenció”.

Més d’un centenar de persones representants de les entitats adherides a l’Estratègia ESSBCN2030 a la Febrerada

El moderador de la taula, el periodista i soci director de la revista Alternativas Economicas, Pere Rusiñol, va assegurar que “l’economia social i solidària està preparada per fer un salt cap a l’hegemonia, està en la línia dels nous temps per ser més important del què és” i va afegir que “fins i tot el capitalisme s’està apropant a l’ESS, una mutació que fa per salvar-se”. Per a Rusiñol “més li val a la ciutadania virar cap als valors de l’economia social i solidària ja que si no l’alternativa és el col·lapse”.

Un cop finalitzada la primera taula va ser el torn de debatre sobre els principals avenços i resultats de l’Estratègia de l’Economia Social i Solidària a Barcelona 2030, la creació d’ocupació de qualitat, la construcció d’aliances sectorials i territorials i la generació de política pública transformadora.

A la tarda, la jornada es va traslladar a la Sala Paral·lel 62 per continuar gaudint d’aquest espai de trobada de manera més lúdica amb el programa de ràdio en directe de Carne Cruda, magazine de política, societat, humor i cultura i, posteriorment, amb els concerts de Carlota Flaneur, Rodrigo Laviña y su Combo, Tribade i Dj Slimboy Flacko fins la mitjanit.

Estratègia de l’Economia Social i Solidària a Barcelona 2030



La Febrerada s’emmarca en l’Acord de Ciutat per l’Estratègia de l’Economia Social i Solidària a Barcelona 2030. Aquest acord és l’expressió del treball conjunt i el compromís de l’àmbit i teixit ciutadà de l’ESS de Barcelona i les polítiques d’ESS municipals. És fruit del treball conjunt de 203 persones i 147 entitats de l’ESS, les quals van generar més de 500 propostes.