Les empreses i entitats d'economia social i cooperativa creen 4.757 llocs de treball en els últims cinc anys

El Programa d'Economia Social de la Generalitat ha ajudat a la constitució de 1.027 noves empreses i entitats d'economia social i cooperativa a Catalunya en els últims cinc anys. Entre 2016 i 2021 els Ateneus Cooperatius i els Projectes Singulars han impulsat la creació de 4.757 nous llocs de treball.

El Departament ha invertit en aquestes dues línies del Programa més de 65 milions d'euros. Després de l'èxit d'aquests primers cinc anys, la inversió s'ha reforçat i en aquest pròxim any es destinaran 10,5 milions d'euros a l'impuls de Projectes Singulars. Els Ateneus Cooperatius, per la seva part, tenen una inversió prevista de 16 milions en tres anys.

Josep Vidal, director General del Programa d’Economia Social de la Generalitat de Catalunya, ha explicat que a partir d'aquest any els projectes seran per un període de tres anys, fet que permetrà poder programar millor.

El director general ha destacat que el programa ha permès la territorialització de l'economia social. Ha estat gràcies a l'impuls dels 14 ateneus cooperatius, que ha permès la construcció conjunta de les polítiques i programes de foment de l'economia social en col·laboració amb les entitats de cada territori. Hi ha posat d'exemple l'acció duta a terme a l'Alt Pirineu i Aran.

Setze noves cooperatives a l'Alt Pirineu i Aran

En aquests cinc anys l'Ateneu Cooperatiu de l'Alt Pirineu i Aran ha atès 5.068 persones i s'han acompanyat 194 projectes, dels quals n'ha sorgit la constitució de 16 cooperatives que ha generat la creació de 116 nous llocs de treball. Així mateix, en aquest mateix període s'ha donat suport a vuit Projectes Singulars.

Joan Font, de la cooperativa d'arquitectura Coop d'Era, amb seu al petit nucli d'Altron (Pallars Sobirà) ha explicat que el projecte d'Ateneus Cooperatius els va servir per poder “consolidar” el projecte que ja estaven tirant endavant i els ajuda a “dirigir-lo” cap a uns valors i objectius que tenien ja de partida. La voluntat de Coop d'Era és fer una arquitectura propera per intentar resoldre les problemàtiques de la gent del territori. Font ha dit que veuen la cooperativa com “una eina de transformació social”. El projecte va néixer l'any 2018.

Les activitats als Ateneus Cooperatius han arribat a 193.963 persones

El programa d'Economia Social de la Generalitat va néixer a finals de 2016 amb l'objectiu de situar l'economia social i solidària com a motor de transformació del model econòmic i social, per avançar cap a una economia sostenible, centrada en les persones i arrelada al territori.

Fins a 360 entitats, empreses d'economia social i administracions locals han participat en la gestió diària dels 14 ateneus cooperatius, un model pel qual ja s'han interessat en altres territoris de l'Estat espanyol i d'Europa. Les activitats dels 14 ateneus cooperatius han arribat en aquest cinc anys a 123.963 persones. En el cas dels Singulars, s'han impulsat fins a 358 projectes de tots els sectors de l'economia.

Aquest any 2022 s'incorporen noves línies de foment de l'economia social i solidària a través del Programa. En concret, s'invertiran 1,3 milions d'euros en el programa HabitatCoop destinat al foment de l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús. El Programa obre també noves línies destinades a l'impuls de cooperatives d'alumnes i pols cooperatius i ecosistemes de l'economia social i solidària.