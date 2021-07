Barcelona s'afegeix a ‘l'economia del dònut’ per fomentar una ciutat sostenible davant la crisi climàtica

El nou sistema integrat d'indicadors socioeconòmics i ambientals ha de permetre a Barcelona reconèixer en quin punt està la seva societat i cap on s'ha d'encaminar amb visió 2035 i 2050. Ciutats com Amsterdam, Copenhagen, Londres, Portland, Oxford o la regió de Brussel·les ja analitzen aquests

Per això, Barcelona ha iniciat els estudis per monitoritzar aquests indicadors i analitzar-los. Ho fa de la mà de la C40, la xarxa mundial de ciutats que s'encaminen a fer front a l’emergència climàtica, i també en col·laboració amb el Doughnuts Economics Action Lab (DEAL), l'organització que impulsa aquest sistema d'indicadors.

L'objectiu de Barcelona adoptant aquesta visió és fomentar una ciutat sostenible davant de l'amenaça de la crisi climàtica després d'anys de models econòmics que han excedit els límits del planeta. El primer pas cap a una ‘economia del dònut —es coneix així perquè s'il·lustra amb un diagrama circular — és mesurar diversos indicadors, que van des de les emissions de CO2, la petjada ecològica o els usos de l'aigua, fins a aspectes com salut, sanitat, educació, ocupació de qualitat o accés a l'energia.

L'Ajuntament de Barcelona se suma a l'anomenada ‘economia del dònut’, una visió que considera que el model del creixement econòmic infinit ha quedat obsolet i aposta per un canvi profund de les formes de producció i consum.

