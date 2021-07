L'impacte ambiental de l'aigua embotellada és 3.500 vegades més gran que el de l'aigua de l'aixeta a Barcelona

Un nou estudi sobre l'aigua de Barcelona conclou que l'impacte ambiental de l'aigua embotellada és 3.500 vegades més gran en cost d'extracció de recursos i 1.400 vegades més gran pel que fa a l'impacte en els ecosistemes que el de l'aigua de l'aixeta.

El treball elaborat per ISGlobal i publicat a ‘Science of the Total Environment’ analitza els impactes de l'aigua embotellada, de l'aixeta i de l'aixeta filtrada posant en relació el cicle de vida de l'aigua i l'impacte en la salut. Un canvi complet a l'aigua de l'aixeta aportaria 309 anys de vida, una mitjana de dues hores d'esperança de vida per resident. Afegir un filtre domèstic a l'aigua de l'aixeta rebaixaria el nombre total d'anys de vida perduts a 36.

Els resultats van mostrar que si tota la població de Barcelona decidís canviar a l'aigua embotellada, la producció requerida tindria un peatge d’1,43 espècies perdudes per any i un cost de 83,9 milions de dòlars per any a causa de l'extracció de matèries primeres.

La qualitat de l'aigua de l'aixeta ha augmentat “substancialment” a Barcelona des de la incorporació de tractaments avançats en els últims anys, però no hi ha hagut un increment del consum. Cristina Villanueva, investigadora d'ISGlobal i primera autora de l'estudi, ho atribueix a “factors subjectius diferents de la qualitat”.

Un d'aquests factors subjectius és la presència percebuda de compostos químics en l'aigua de l'aixeta, que pot contenir trihalometans derivats de la desinfecció associats amb càncer de bufeta. “A causa de l'alta qualitat de l'aigua de l'aixeta a Barcelona, ​​el risc per a la salut és petit, sobretot si tenim en compte els impactes globals de l'aigua embotellada”, afegeix Cristina Villanueva.

“L'aigua de l'aixeta és millor opció que l'aigua embotellada, que genera una gamma més àmplia d'impactes”, conclou Cathryn Tonne, investigadora d'ISGlobal i última autora de l'estudi. “En alguns casos, l’ús de filtres domèstics, a més de millorar el sabor i l’olor de l’aigua de l’aixeta, pot reduir substancialment els nivells de trihalometans. Per aquesta raó, l'aigua de l'aixeta filtrada és una bona alternativa”, diu la investigadora.