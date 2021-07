La Catalunya Central tindrà el seu primer obrador compartit d'horta l'any vinent

La Catalunya Central tindrà en funcionament, l'any vinent, el seu primer obrador d'horta compartit. S'ubicarà al mercat de Puigmercadal de Manresa i servirà als pagesos per transformar part dels seus productes i, alhora, generar noves possibilitats d'ocupació per a persones que vulguin incorporar-se al sector agrari.

“Aquí l'hivern és molt dur, hi ha molt producte, i ens ajudarà a evitar que es perdi”, reconeix Pere Calafelll, un dels pagesos que ha col·laborat amb els ajuntaments de Manresa, Navàs i Artés a la seva posada en marxa. El nou espai ocuparà una superfície de 153,88 metres quadrats i estarà equipat amb la maquinària necessària per a fer conserves, elaborats vegetals i caldos, entre altres.

L'obrador està impulsat pels Ajuntaments de Manresa, Artés i Navàs, municipis promotors de la Xarxa per la Sobirania Alimentària de la Catalunya Central (XaSSAC). Està pensat perquè els pagesos puguin transformar el producte excedent de les seves explotacions i planificar nous cultius dedicats a la transformació. Pere Calafell explica que era una reivindicació del territori: “Aquí hi ha molt producte que es pot arribar a perdre i aquest obrador ens obre moltes possibilitats”, apunta, tot reconeixent que hi ha molts pagesos “que s'havien buscat la vida amb obradors privats”.

153 metres de superfície

A hores d'ara s'estan executant els treballs per posar en marxa el nou espai, que s'ubicarà al mercat de Puigmercadal. L’espai s'ha dissenyat seguint els consells dels pagesos que en faran ús, a través d'un procés participatiu. “S'ha adaptat a les seves necessitats”, reconeix el regidor de Ciutat Verda de l'Ajuntament de Manresa, Pol Huguet.

Si se segueixen els terminis, les obres finalitzaran a finals d'estiu. Llavors “caldrà equipar-lo, fer la concessió i esperem que els primers productes puguin sortir a principis d'any i, de cara a l'estiu vinent, estar en ple rendiment”, afegeix el regidor.

La idea és que els pagesos puguin transformar ells mateixos els seus productes en elaborats o, col·lectivament, pagar a un cuiner perquè els transformi. També que els mateixos pagesos facin sinergies per elaborar productes conjuntament. Pel que fa a la venda, la intenció és que els pagesos es facin càrrec de la comercialització, encara que no descarten, per aquells que no disposin dels canals, crear la marca “obrador” i que es puguin adquirir en supermercats de Manresa.

Diversificar el negoci

Segons el regidor, l'obrador evitarà malbaratar els aliments, acostar el producte de proximitat, i obtenir una major rendibilitat pels pagesos. “Potser fins i tot n'hi ha que com troben més sortida opten per plantar més”, apunta, tot subratllant que serà un revulsiu “pel sector, que si veu sortida, fins i tot potser ajuda a assegurar el relleu generacional”.

L'ús de l'obrador es planificarà pel que, a hores d'ara, no s'ha establert un topall de pagesos que en puguin fer ús. Alhora, vol potenciar l'ocupació al territori, per la qual cosa també s'obrirà a persones que vulguin incorporar-se al sector agrari. A més, no es descarta que les instal·lacions puguin tenir funcions complementàries, com fer-hi cursets de cuina o que empreses en puguin fer ús.

Un projecte que es va començar a gestar el 2018

Manresa va començar a interessar-se per la construcció d'un obrador el 2018. Des d'aleshores, es van anar teixint aliances amb altres institucions i es va corroborar, amb els productors agraris, el potencial que podria tenir aquesta infraestructura a la Catalunya Central.

Tindrà un cost de 140.000 euros, finançats per l'Ajuntament de Manresa, l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) i la Diputació de Barcelona. Alhora, ha comptat amb la col·laboració dels ajuntaments membres de la Xarxa per la Sobirania Alimentària de la Catalunya Central (XaSSAC) i l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, que promouen polítiques orientades al foment d'un sistema agroalimentari més sostenible.