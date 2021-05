Creen la Plataforma Territori Sostenible del Camp per reclamar “una transició energètica respectuosa i justa”

Diverses entitats, empreses i particulars del Camp de Tarragona s'han unit per crear la Plataforma Territori Sostenible del Camp. L'entitat s'ha creat per reclamar "una transició energètica respectuosa i justa" i expressar el seu posicionament en contra la massificació de projectes d'energies renovables previstos al territori i a favor que aquesta transició sigui "respectuosa amb l'entorn, la biodiversitat i les persones". Els integrants han emès un comunicat en el qual no posen en dubte la necessitat d'impulsar les renovables però qüestionen "el com".

"La planificació territorial és una eina bàsica per al futur, però si aquesta es du a terme precipitadament, irracionalment i sense comptar amb la població, perd el sentit", han expressat. Així, els objectius principals de la seva creació són "informar la població sobre la implementació, situació i impactes ambientals, socials i econòmics dels projectes energètics; mobilitzar la ciutadania per fer front a l'especulació del terreny, i incentivar i donar suport a un model de transició energètica respectuós amb el medi natural i les persones, que fomenti la participació ciutadana i que tingui en compte una sobirania energètica local".

La plataforma es presenta com a "transversal, aglutinadora i apolítica". "Tota entitat, particular i empresa que pugui aportar el seu gra de sorra hi és benvinguda", han afegit. Actualment està composada pels casals populars La Barraca (el Pla de Santa Maria), La Turba (Valls), La Bretxa (Alcover), La Raconera (la Selva del Camp), La Calderera (Riudoms), l'ateneu popular l'Empelt (Montblanc), la DO Tarragona, Els Amics dels Pagesos del Pla de Santa Maria, l'associació Terres del Gaià i el Centre d'Història Natural de la Conca de Barberà, així com particulars i empreses de la zona. La primera activitat que duran a terme serà el proper diumenge 23 de maig amb una passejada per la Plana de Secà de l'Alt Camp.