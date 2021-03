El projecte Llavors d’Oportunitats posa a la venda llavors tradicionals recuperades del Pallars Jussà

Després de dos anys de l’inici del projecte Llavors d’Oportunitats, el Grup Alba Jussà comença a comercialitzar les primeres quatre varietats de llavors tradicionals recuperades de petits horts de padrins i padrines del Pallars Jussà i que han aconseguit cultivar i multiplicar a l’hort que l’entitat té a Tremp.

Concretament, han posat a la venda a diferents botigues del Pallars la bleda d’Erinyà de la Vall d’Erinyà, el pebrot bitxo de Puigcercós, la tomata rosada de l’horta del Flamisell i la tomata pruna de la Pobla de Segur. Llavors d’Oportunitats és un projecte d’agricultura social impulsat per la cooperativa Alba Jussà del Grup Alba i que compta amb la col·laboració de l’Estació Biològica del Pallars Jussà, Salvatgines i el Col·lectiu Eixarcolant.

El projecte va néixer l’any 2018 amb l’objectiu de generar ocupació per a persones amb dificultats en l’accés al treball i per contribuir en el desenvolupament sostenible del Pallars Jussà. Actualment s’ha aconseguit generar un lloc de treball i ja es compta amb més de 50 varietats recuperades que conformen el Banc de Llavors de la comarca. A més, és un dels projectes socials principals que es porta a terme des del centre ocupacional i el club social d’Alba Jussà on hi col·laboren una vintena de persones amb discapacitat que porten a terme diferents tasques, des del conreu de l’hort, fins a la recollida de les llavors i el manipulat dels packs que van a les botigues.

El procés s’inicia amb la prospecció de diferents zones del Pallars Jussà per visitar els horts dels padrins i padrines i identificar aquelles llavors que s’hagin guardat generació rere generació. Salvatgines i Col·lectiu Eixarcolant són els encarregats d’aquesta primera fase que es realitza anualment fins a recórrer tota la comarca.

Totes les llavors identificades i localitzades passen a formar part del Banc de Llavors del Pallars Jussà que gestiona l’entitat Alba Jussà. L’objectiu del banc és per una banda conservar i renovar les varietats que en formen part, i per una altra, multiplicar-ne algunes per posar-les a la venda i així promoure’n el seu cultiu. Les verdures i hortalisses que es generen a l’hort en tot aquest procés es venen i reparteixen i s’està treballant també per poder obtenir un producte propi elaborat a partir d’aquestes com melmelades o salses.

Les quatre varietats s’han començat a vendre a diferents botigues del Pallars Jussà, a Tàrrega i a través de la www.botiga.aalba.cat. En el projecte Llavors d’Oportunitats també hi han col·laborat altres institucions com el Geoparc o el projecte d’Al Teu Gust. També ha rebut el reconeixement de diferents premis com el IV Premi Candi Villafañé de la Paeria de Lleida, Verema Solidària o un dels Premis La Confederació 2020, en la categoria de Transformació Social.