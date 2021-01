Barcelona posarà en marxa 86 projectes d’energia solar per doblar l’energia produïda

L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que posarà en marxa 86 projectes d'energia solar en edifici, mitgeres i a l'espai públic, que se sumaran a les 134 instal·lacions existents. De les noves se n'estan executant 21 i s'està fent el projecte de les altres 65. D'aquesta manera es passarà d'una potència fotovoltaica total de 3,52 MWp, que permet abastir 1.894 llars, a una de 7,2 MWp, el que suposa doblar l'energia produïda. La instal·lació de 3 pèrgoles fotovoltaiques al nou tram cobert de la ronda de Dalt ja ha finalitzat, i està en marxa l'obra de reconversió de la pèrgola de Pilar Miró, al Bon Pastor, que està previst que acabi el primer trimestre del 2021.

A més del desenvolupament de noves instal·lacions, tant en edificis com en espais públics existents, s’han impulsat nous projectes a través del Decret de generació municipal, que preveu l’obligació d’integrar la generació en totes aquelles actuacions que s’impulsen des del consistori. Totes les instal·lacions de generació fotovoltaica municipals estan monitoritzades per poder fer el seguiment de les dades de producció a través de l’Agencia d’Energia de Barcelona.

Pel que fa a la generació fotovoltaica en façanes i parets mitgeres en són exemples dues instal·lacions en mitgeres que han finalitzat les darreres setmanes, la de la plaça de les Dones del 36, a Gràcia o la mitgera de la plaça Tísner, on hi ha la seu de Betevé. Dels 5 nous projectes que s’estan treballant actualment, un ja està tancat i correspon a les parets mitgeres de tres edificis d’habitatges de l’entorn de Mas Guinardó. La resta de projectes estan en desenvolupament i corresponen a diversos murs en l’àmbit de les rondes i on s’està estudiant la integració de la instal·lació fotovoltaica amb espai verd.

Finalitza la instal·lació de tres pèrgoles

Aquest desembre passat ha finalitzat l’obra d’instal·lació d’una pèrgola fotovoltaica al nou tram cobert de la ronda de Dalt, situat entre el Mercat de la Vall d’Hebron i l’Institut Vall d’Hebron, al districte d’Horta-Guinardó. Es tracta d’una pèrgola gran amb plaques fotovoltaiques amb una àrea d’uns 2.000 m2 a l’espai polivalent de davant del mercat. L’obra ha tingut una inversió d’1,7 milions d’euros.

Es tracta d’una instal·lació amb una potència de 50 kW que generarà aproximadament uns 75.600 kWh, l’equivalent al que consumeixen 33 llars. L’energia generada es destinarà a un equipament proper, a menys de 500 metres, perquè esdevingui una instal·lació d’autoconsum a través de la xarxa.

La instal·lació solar, que començarà a funcionar durant el primer trimestre de 2021, completa el projecte de cobertura de la ronda de Dalt al seu pas per la Vall d’Hebron, que es va estrenar el gener passat. Un nou passeig d’uns 200 metres de longitud i 3.800 m2 de superfície que contribueix a reduir la fractura urbana que suposa la ronda i millora la qualitat de vida de les persones.