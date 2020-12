La crisi de la Covid-19 amenaça centres de conservació de la natura i la biodiversitat

A Olvan hi ha la major reserva de rucs catalans de tot el món. Una raça que, durant anys, es va exportar arreu, però que ara està pràcticament en perill d'extinció. La crisi de la Covid-19 l'amenaça encara més: el centre ha deixat de rebre visites, tampoc hi ha gent que en compri i els qui en tenen, no el fan reproduir per evitar despeses.

Fuives és un exemple de l'afectació que la pandèmia té en els centres d'animals, on s'han deixat d'acollir visites i, per tant, de rebre ingressos. La Xarxa per a la Conservació de la Natura calcula que, a Catalunya, hi ha una vuitantena d'entitats que es dediquen a la conservació de la natura i la biodiversitat. Algunes han vist reduïts els seus ingressos en un 70%, i ara el seu futur està en joc.

La masia Camadoca, a Santa Maria de Merlès (Berguedà), és un centre gestionat per l'Associació de Defensa i Estudi de la Fauna i Flora Autòctona (ADEFFA) que duu a terme diversos projectes de conservació de la fauna al Berguedà. Hi tenen uns 500 animals, molts d'ells ferits per l'activitat humana com, per exemple, atropellaments o xocs amb fils elèctrics. Aquí, alguns animals es recuperen i tornen a ser alliberats, i d'altres, en canvi, es queden al refugi.

Mantenir-los representa un cost que, mensualment, supera els 4.000 euros. Abans de la pandèmia, el centre acollia visites, sobretot d'escolars, i això els permetia subsistir econòmicament, però ara, per culpa de les restriccions, no en poden fer i, per tant, han deixat de rebre ingressos. Si la situació s'allarga, Camadoca haurà de tancar i com ella, a Catalunya, hi ha una vuitantena d'entitats que estan en perill per culpa d'aquesta crisi.

Sense visites, tampoc és fa sensibilització ambiental

La Sandra Carrera, coordinadora de la Xarxa per a la Conservació de la Natura, posa sobre la taula el fet que aquestes entitats són "claus" per a la societat, ja que fan una tasca "molt important" per a la recuperació de l'hàbitat i els ecosistemes, "que ja s'ha demostrat que són essencials per a la vida perquè, al final, conservar la natura és conservar la nostra salut".

Però no només això, aquests centres també duen a terme una important tasca de sensibilització ambiental que, ara, sense visites, s'ha deixat de fer. "Nosaltres necessitem les escoles, però les escoles també ens necessiten a nosaltres", assegura la Núria Valls, responsable de Camadoca.

Per això, esperen recuperar aviat les visites escolars o familiars, i superar així la crisi sense perdre cap entitat pel camí. Abans que això passi, algunes s'han hagut de reinventar. És el cas de Fuives, que ha tret al mercat una línia ecològica de productes de cosmètica elaborats amb llet de burra. "Reinventar-se o morir", diu el seu responsable, Joan Gassó.

