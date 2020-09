Obrir un negoci en plena pandèmia: projectes a correcuita, retards i molta incertesa

Entre els mesos d'abril i juliol, ja en plena pandèmia, a Catalunya es van crear 3.585 empreses. Per la majoria, obrir un negoci en plena crisi ha sigut tot un repte. Alguns projectes s'han hagut d'entregar a correcuita, altres s'han vist obligar a ajornar la seva obertura i gairebé tots posen de manifest la gran incertesa que els espera de cara als pròxims mesos. Malgrat la situació actual provocada per la covid-19, els empresaris han tirat endavant, en part per la il·lusió i els esforços invertits, tot i que també per necessitat. "Si no tens ingressos, no et queda més remei", diu l'Albert Rovira, un dels responsables del bar El Jardí del Sant Pau, a Sant Pol de Mar.

El del Jardí del Sant Pau –ocupa l'espai on abans hi havia el restaurant Sant Pau, de la cuinera Carme Ruscalleda- és un cas que s'ha repetit en diversos punts de Catalunya. El projecte feia més d'un any i mig que s'estava madurant i, quan finalment es va fixar la data d'obertura, va arribar l'estat d'alarma. "Nosaltres teníem previst obrir a l'abril; vam creure que era un bon moment per tenir un parell de mesos de rodatge abans d'arribar a l'estiu", explica Rovira. Malgrat la pandèmia, el responsable del local reconeix que el negoci està tenint força èxit, tot i que admet que li hauria agradat disposar d'una mica més de temps per adaptar-se a la demanda i a les diferents pautes de seguretat. "Si obrir un negoci ja és complicat, estar al dia de totes les normatives suma encara més maldecaps", diu.

Per Rovira, però, la marxa enrere no era una opció. "Hi havia molta gent implicada, moltes empreses que hi havien treballat i també hi érem nosaltres mateixos", comenta. A banda, tampoc veu que l'administració oferís massa alternatives. "Si els governs haguessin anunciat que aturarien els cobraments ja seria una altra història, però si has de seguir pagant les factures, no et queda altra cosa que obrir i pensar que l'any vinent serà millor que aquest", subratlla. De moment, però, Rovira està molt satisfet amb la rebuda que està tenint el negoci i confia que la situació es mantingui estable.

En un escenari similar s'ha trobat el Dani Boguñá, gerent de la Rostisseria Gourmet El Pollastró, situada a Vilassar de Mar, qui tenia previst aixecar la persiana el març. El seu projecte, que també va néixer fa més d'un any, va obrir les portes el passat 20 de juny, poc abans de Sant Joan. "El negoci va començar a agafar forma el desembre, però al març va arribar la pandèmia, que ningú s'esperava", recorda. "Sí que és cert que t'imagines què pot passar, però en aquell moment ja no hi ha marxa enrere; no podíem llençar una inversió i el temps que havíem dedicat a tot plegat", afegeix.

Malgrat tot, Boguñá reconeix que no ha tingut excessives dificultats durant els últims mesos. "Ja havíem previst que, per temes contractuals, l'obertura del local podria allargar-se quatre o cinc mesos; no facturar durant aquest temps és una cosa que ja teníem assumida", explica. Ara, amb el negoci funcionant a ple rendiment, Boguñá mira cap al futur amb optimisme. La rostisseria, que ofereix plats de pollastre cuinats amb diferents tècniques i també compta amb una oferta de menjar vegà, registra una facturació superior a la prevista. "Tenim molta clientela i estem creixent molt; no descarto en un futur obrir més rostisseries seguint la mateixa filosofia", assegura.

Posar en marxa un projecte en temps rècord

L'àmbit de la restauració i l'alimentació no ha sigut l'únic que ha vist créixer nous projectes. A Barcelona, l'empresa especialitzada en robòtica humanoide PAL Robotics va posar en marxa una solució destinada als hospitals en temps rècord. Fa poc més de dos mesos, la companyia es va presentar a una convocatòria impulsada per la Unió Europea, la qual buscava adaptar tecnologies ja existents al sector sanitari per alleugerir la càrrega de treball del personal i reduir el risc de contagi de la covid-19.

Entre els mesos de juny i juliol, PAL Robotics va adaptar dos dels seus robots –habitualment utilitzats en tasques logístiques- perquè poguessin transportar medicaments i plates de menjar de forma automàtica dins els hospitals. "En vuit setmanes vam aconseguir integrar la tecnologia necessària i fabricar els robots; estem parlant d'un temps rècord, perquè normalment es necessiten moltes hores d'enginyeria per fer realitat aquests projectes", explica el cap de producte de PAL Robotics, Jordi Pagès.

Des de l'empresa es mostren orgullosos dels resultats obtinguts, però tampoc amaguen les dificultats a les quals es van haver d'enfrontar. "Els principals reptes han sigut la urgència i el fet d'adaptar la tecnologia en un entorn molt diferent de l'industrial", comenta Pagès. Per altra banda, el cap de producte de la companyia comenta que el projecte fins i tot va arribar a perillar. "Vam provar els prototips a dos hospitals, però arran dels rebrots tot es va complicar", diu. Ara, i després d'haver provat els robots a l'Hospital Clínic i a l'Hospital Municipal de Badalona, la UE avaluarà la viabilitat del projecte. Un cop finalitzi l'execució, la companyia té previst implementar els robots a cinc o sis hospitals en els pròxims sis mesos

L’entorn ‘start-up’ no s’atura

Durant la pandèmia, el sector de les 'start-ups' tampoc s'ha aturat. Una de les últimes que s'han creat a Barcelona és Mind and Identity, una empresa que ha desenvolupat una plataforma digital –rep el nom d'EYME- que permet visualitzar la construcció que fa una persona d'ella mateixa i de les persones que l'envolten. L'eina té com a objectiu facilitar el treball de professionals com psicòlegs i psiquiatres. De la mateixa manera que en els exemples anteriors, es tracta d'un projecte que va sortir a mitjans de l'any passat però que no es va constituir de forma oficial fins aquest gener.

Amb la crisi de la covid-19, l'empresa no ha aturat l'activitat, però sí que ha hagut de readaptar el seu pla estratègic a les circumstàncies actuals. "No hem reconvertit el nostre producte, però sí que hem donat més importància a aquelles verticals que poden funcionar millor en temps de crisi", explica la consellera delegada de Mind and Identity, Montse Sánchez. "Durant aquests dies hem insistit més en la part clínica, que és la vertical que pot tenir una major demanda", assegura.

Malgrat tot, l'empresa reconeix que les circumstàncies actuals no els ha permès dur a terme tots aquells plans que tenien al cap. A curt termini, la 'start-up' també volia entrar el mercat llatinoamericà, un objectiu que, de moment, ha quedat aparcat. Per altra banda, Sánchez també reconeix que algunes de les convocatòries a les quals es volien presentar estan més limitades. "Amb la covid-19 es donen menys ajudes", apunta.

Sigui com sigui, Sánchez creu que el seu projecte seguirà endavant i defensa que les perspectives a llarg termini són positives. "A nivell de finançament, per exemple, no ens trobem amb un gran problema; la salut mental ha despertat molt interès en els últims temps entre els fons de capital risc, els 'family offices' i altres inversors", assegura. "Tot i que fa poc temps que hem començat, hem tingut una molt bona rebuda", conclou.