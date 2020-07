La cooperativa Territori de Masies crea una botiga online per facilitar la venda de productes de proximitat

De moment s'han sumat a la iniciativa els productors locals de dPagès, la Formatgeria el Miracle, Oli Migjorn, Parc de les Olors de Claret, Productes de cal Palà, Riuverd, Xai de Puigpelat, Celler Masia Tonicoll, Molí de Bonsfills i Productes el Miracle així com productes d'artesania d'Alea Joies i les publicacions de l'Arada SCCL. La intenció, avancen des de Territori de Masies, és habilitar, també, de cara al mes d'agost, un espai a la botiga del Restaurant del Miracle.

La cooperativa Territori de Masies ha posat en marxa una botiga online per incentivar el consum de proximitat i afavorir els productors locals. En ella s'hi poden trobar productes alimentaris i d'artesania del Solsonès, la Segarra i el Bages. En una segona fase, avancen els impulsors, està previst incloure experiències, culturals, turístiques i gastronòmiques.

