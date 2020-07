El Bus Turístic de Barcelona posa en marxa una ruta panoràmica adreçada al públic local

El Bus Turístic de Barcelona ha posat en marxa aquest divendres una ruta panoràmica adreçada al públic local i amb preus reduïts. El circuit Barcelona Panoràmica comença al Portal de la Pau, funcionarà fins al 30 d'agost tots els divendres, dissabtes i diumenges i té un cost de 10 euros per als adults i cinc per als menors de 12.

Es tracta d'una ruta diürna de prop de dues hores per diversos barris, que fa un recorregut històric i d'anècdotes de la ciutat. Aquesta recorrerà, sense parades intermèdies, zones significatives com el Port Vell, el contorn de la Ciutadella, el 22@, la Sagrada Família, la Pedrera, el Mercat de Sant Antoni, Montjuïc i l'Anella Olímpica, entre d'altres.

Hi haurà sortides a les 10.00, les 12.00, les 16.00, les 18.00 i les 20.00 hores. Com en la resta de transports, serà obligatori l'ús de mascareta i la neteja de mans, que es farà amb gel hidroalcohòlic a la parada d'origen, abans de pujar al bus i al baixar-ne.



Durant el recorregut els viatgers podran seguir les explicacions a bord, en català i en castellà, sobre els punts de més interès. L'Ajuntament de Barcelona ha destacat que es tracta d'un viatge pensat per al públic local, per conèixer la història, anècdotes i curiositats dels llocs més emblemàtics de la ciutat.



Aquest servei l'oferiran Julià Travel en la franja de matins i el Barcelona Bus Turístic, que gestionen Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i Turisme de Barcelona, en la de tarda. El cost serà de 10 euros per als adults, cinc per als menors de 12 anys i gratuït per als menors de quatre anys.



El consistori ha recomanat reservar plaça amb antelació a través d'internet però també es podran adquirir les entrades uns minuts abans de l'inici del servei, a la mateixa parada.