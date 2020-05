El 53% dels catalans ha patit afectacions en l’àmbit del consum per la crisi de la Covid-19. Aquesta és una de les dades principals que s’extreu de l’informe Impacte de la crisi sanitària per la Covid-19 en els hàbits de consum de la població catalana, que ha impulsat l’Agència Catalana del Consum (ACC), del Departament d’Empresa i Coneixement, per tal de conèixer les afectacions principals sobre les persones consumidores per la situació d’emergència generada per la pandèmia i, al mateix temps, identificar quin ha estat el seu comportament durant el confinament i poder analitzar els possibles canvis i tendències de futur en el consum, tot amb l’objectiu de potenciar la tasca de protecció i defensa dels drets de les persones consumidores.

L’informe, elaborat mitjançant enquesta d’opinió, s’emmarca en el Pla Estratègic 2019-2023 de l’Agència Catalana del Consum (ACC), que contempla actuacions que apostin per la recerca, el coneixement, la innovació i la difusió per tal d’impulsar eines a l’abast de les persones consumidores, de les empreses, les entitats i les administracions i millorar-ne la informació, la formació i la sensibilització, amb especial incidència en els nous productes i serveis, les noves tendències del mercat i els nous hàbits de consum.

Davant de la situació actual d’excepcionalitat, l’ACC ha impulsat aquesta enquesta que forma part de la campanya global Cuidem el Consum, que s’ha dut a terme des de l’inici de l’estat d’alarma, amb la finalitat de fomentar un consum responsable i solidari, i alhora poder donar resposta a la ciutadania davant la situació d’emergència generada per la Covid-19, i les casuístiques diverses que podien afectar els seus drets com a persones consumidores.

La directora de l’Agència Catalana del Consum (ACC), Beth Abad, ha destacat la necessitat de l’informe, perquè “en el marc d’aquesta crisi inèdita i de dimensions mundials, calia aquesta acció proactiva de recerca i innovació, eixos estratègics de l’agència, per saber quin és l’impacte de la Covid-19 sobre els hàbits de consum dels catalans”. Un informe “que dona pas a un estudi qualitatiu que s’ha encarregat al grup de recerca Factor Humà, Organitzacions i Mercat (FHOM) de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i analitzarà amb més profunditat el post confinament, com ha impactat la crisi econòmicament i socialment”, ha anunciat la directora. També ha volgut ressaltar que “un dels drets fonamentals que tenen les persones consumidores és el dret a estar informats, si disposem d’informació del que està passant, estarem més preparats per fer tots un consum molt més responsable i solidari”.

D’altra banda la directora, ha assenyalat que les conclusions que s’han extret de l’informe permeten a l’Agència “reorientar campanyes estratègiques a curt i mig termini, per tal de donar resposta a problemàtiques que ha recollit la mateixa enquesta”. “Tornarem a recuperar la campanya de consum responsable, apostarem per potenciar fortament l’arbitratge i la mediació en consum, i treballarem en campanyes d’inspecció específiques en àmbits concrets per tal de defensar els drets de les persones consumidores enfront a engany o estafes, entre d’altres”, ha afegit Beth Abad.

El 40% ha patit l’augment injustificat de preu

Les dades principals de l’informe indiquen que un 53% dels catalans ha patit almenys alguna afectació en l’àmbit del consum, derivada de les mesures preses per fer front a la pandèmia. Un 7,5 % afirma que l’han enganyat o intentat estafar, mentre que un 40% considera que ha patit l’augment injustificat del preu d’algun producte o servei que ha adquirit durant el confinament.

De l’informe també s’extreu, amb relació als canvis en els hàbits de consum durant el confinament, que un 29% dels catalans ha augmentat la despesa en compres presencials, principalment en alimentació fresca i sobretot en supermercats i botigues de proximitat. També s’indica que el 31,1% ha decidit posposar alguna compra o despesa que tenia prevista abans de la crisi, tot i que, d’aquests, el 46% diu que la farà un cop acabi el confinament.

Un informe amb sis objectius

L’informe, elaborat pel Gabinet d’Estudis Socials i d’Opinió Pública GESOP, ha obtingut la informació de base mitjançant una enquesta telefònica que s’ha realitzat durant el mes d’abril a una mostra de 1.001 residents a Catalunya, majors de 18 anys. Aquest informe, que s’estructura en vuit capítols, té com a finalitat sis objectius: identificar els canvis en els hàbits de compra durant el confinament; conèixer les afectacions per la crisi de la Covid-19 en temes relacionats amb el consum; analitzar la percepció sobre si la crisi sanitària afavorirà un consum més responsable; i mesurar els possibles canvis en els hàbits de compra després del confinament, així com la capacitat de despesa en aquesta nova etapa. A més, ha volgut analitzar el paper de l’Agència Catalana del Consum i de la campanya #CuidemElConsum, en context de crisi sanitària.

Sobre al perfil sociodemogràfic i sociolaboral dels enquestats, un 40% dels entrevistats són persones ocupades, el 14% ha sofert un ERTO, el 14% es troba en situació d’atur, el 4,9% són estudiants, un 3,4% es dediquen a les tasques de la llar i el 23,7% són jubilats. Cal destacar que un 60,1% dels enquestats indiquen que es trobaven en actiu abans de la crisis sanitària. D’altra banda, l’informe ressalta que la majoria dels entrevistats conviuen amb la parella i fills i els ingressos mensuals de la llar es troben entre els 1.000 i els 2.000 euros.

Quotes, viatges d’oci, espectacles i bitllets d’avió

L’enquesta ha abordat més concretament quatre tipologies de servei, ja que són les que s’han vist més afectades per les restriccions de l’estat d’alarma: el 37,3% de les afectacions són en serveis que es paguen per quotes, el 19,3% per viatges d’oci, el 15,8% en entrades per a espectacles i el 12,4% són relacionades amb bitllets d’avió.

Pel que fa a les solucions que s’han proporcionat als afectats, de les persones que han pagat per serveis no prestats, un 44.0% ha rebut solucions econòmiques –ha recuperat els diners totalment o parcial–, un 38,4% ha obtingut solucions alternatives – ajornament, val o abonament, etc.–, un 12,9% considera perduts els diners i un 31,7% no ha rebut cap resposta per part de l’empresa.

Per tipologia de serveis, el 50,3% dels que han perdut un viatge d’oci pagat ha recuperat els diners totalment o parcial, al 27,5% li han ofert d’altres solucions –ajornament, val o abonament, etc. –, mentre que el 19,7% no ha rebut cap resposta. En el cas de quotes per algun servei no utilitzat, el 30,3% ha rebut una solució econòmica, un 30,5% ha acceptat una solució alternativa, el 24,7% diu que no ha arribat a cap acord amb l’empresa i un 14,5% considera perduts els diners que ha pagat.

El 29,1% dels consumidors que tenien entrades per a un espectacle que s’ha cancel·lat, ha recuperat els diners –totalment o parcial–, al 39,9% li han ofert solucions alternatives al reemborsament de diners i el 26,5% no ha rebut cap resposta. En darrer lloc, el 40% de les persones afectades per la cancel·lació d’un vol diu que ha recuperat diners totalment o parcial, el 35,4% ha rebut solucions que no impliquen el retorn dels diners del bitllet –principalment un canvi de data o un val– , i el 24% encara no ha rebut cap resposta.

Tendències després de la pandèmia

L’informe també mesura els possibles canvis en els hàbits de compra després del confinament, així com la capacitat de despesa en aquesta nova etapa. Analitza el que anomena el nou “món post-confinament”. Un 37% dels enquestats creu que, després del confinament, els ingressos de la seva llar es reduiran, mentre que gairebé el 49% preveu que es mantinguin. El 63% mantindrà la mateixa despesa en les seves compres presencials un cop acabi el confinament, en canvi, pel que fa a les compres per internet, només el 33% diu que mantindrà la mateixa despesa.

A curt termini, s’observa un perfil de consumidor que generarà despesa bàsicament en alimentació fresca, productes d’higiene personal, serveis de salut i productes de neteja, i menys avesat a fer despesa en menjar preparat, plataformes de televisió o viatges. De fet, el 60% dels enquestats creu que la crisi del coronavirus afavorirà un consum més responsable.

L’informe també ha volgut tenir en compte el factor de la por com a element que pot condicionar els consumidors a l’hora de prendre una decisió de compra. En aquest sentit, un 73% considera que, a curt termini, la por al contagi continuarà molt o força present en espais o esdeveniments amb molta gent, sobretot els concerts, el transport públic, els esdeveniments esportius o les festes populars. Per contra, en espais laborals o en establiments comercials la por al contagi disminueix. Finalment, l’informe apunta que el 42% dels enquestats anirà de vacances aquest estiu, però d’aquests, el 15% canviarà els plans previstos inicialment. Un 24,4% tenia pensat fer-ho, però finalment no ho farà.